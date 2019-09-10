（中央社華盛頓9日綜合外電報導）民主黨人士今天升高對總統川普的彈劾調查，原因是白宮出現新醜聞，與川普的生意和他的律師涉入烏克蘭事務有關。

法新社報導，雖然民主黨領導階層仍不願意啟動全面彈劾，原因是共和黨掌控的參議院將會投票否決任何彈劾川普的努力，但這項舉動可能對川普形成進一步壓力。陷入困境的川普正尋求於14個月後連任。

眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）決定要讓彈劾調查正式化。在此之前，這類行動一直避免正式宣示，目標是要彈劾川普，讓他在參議院受審。

他提出新的程序，規範「委員會的調查，以判定是否對川普總統援用彈劾條款」。

納德勒也替這項調查界定4個調查路線：川普涉嫌非法干預針對俄羅斯介入美國大選的調查、支付封口費給據稱是川普前情婦、利用總統職權圖利自己、為保護自己而向政府官員和競選團隊幹部提供特赦。

納德勒發聲明表示：「無人能凌駕於法律之上。」

他說：「委員會正在調查這位總統史無前例貪腐、掩蓋和犯罪行為，以利我們決定是否援用彈劾條款或其他憲法第一條補救措施。」

近幾週，眾議院民主黨235席中，超過一半議員支持彈劾川普，即使民主黨高層，特別是眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）持續反對。

眾議院3個委員會稍早表示，已針對報導指川普總統、川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）以及可能其他人士，施壓以促使烏克蘭政府為川普競選連任提供協助，展開「廣泛調查」。

眾院情報委員會、政府改革暨監督委員會以及外交委員會的民主黨籍主席已致函白宮和國務院，索取他們所稱企圖「操縱烏克蘭司法系統」的相關紀錄。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080910