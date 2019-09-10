（中央社東京10日綜合外電報導）日本首相安倍晉三明天將進行內閣改組及自民黨務人事異動，媒體報導，前首相小泉純一郎的兒子小泉進次郎將入閣擔任環境大臣。同時安倍準備加稅，且目標是要修改日本和平憲法。

日本放送協會（NHK）報導，11月將成為日本憲政史上任期最長首相的安倍晉三，延攬38歲、長相帥氣的小泉進次郎入閣。NHK表示，小泉進次郎將擔任環境大臣。民調顯示，選民認為小泉進次郎最適合擔任下一任日本首相。

小泉進次郎上月宣布與法日混血美女主播瀧川雅美結為連理，且瀧川已懷有身孕。

媒體報導，安倍也將指派冬奧競速滑冰銅牌得主橋本聖子為2020年東京奧運大臣，可能是內閣中唯二的女閣員。

政壇消息人士和媒體報導，78歲的麻生太郎將續任副首相兼財務大臣，70歲的菅義偉將留任內閣官房長官，兩人自安倍2012年回鍋擔任首相就一直擔任其職，安倍將承諾重新刺激經濟和支持自衛隊。

政壇消息人士和媒體報導，80歲的二階俊博將繼續擔任自民黨（LDP）幹事長。

63歲的經濟再生大臣茂木敏充將接任河野太郎的外務大臣一職。畢業於美國哈佛大學的茂木負責日美貿易談判，過去一段時間透過多次部長級協商，讓日美能在8月舉行的領袖會談上達成大致協議，安倍對茂木的表現給予高度評價。

媒體報導，在本月稍後達成協議的最後期限前，茂木敏充可能會繼續負責日美貿易談判。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080910