（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）南韓最新的一項調查結果顯示，職場前輩普遍認為千禧年一代（1980年至2000年出生者）職場新人「擁有較強的IT、電腦能力和創造性」，但是「缺乏責任心和韌性」。

南韓「中央日報」指出，南韓求職網站Job Korea和Albamon針對5013名南韓男女上班族進行「對千禧年一代員工的看法」問卷調查，獲得上述結果。

調查顯示，關於千禧年一代員工的最大優點（可以複選），受訪者選擇最多的是IT和電腦能力，占34.4%，其後依次是創造性（27.5%）、國際觀念和外語能力（25.6%）、業務知識（19.5%）、進取心（10.8%）。

相反，對於「千禧年一代員工與其他員工相比的缺點」，受訪者選擇最多的是缺乏責任感，占32.3%，其後依次是缺乏韌性（29.2%）、不夠誠實（24.0%）、缺乏溝通能力（23.3%）、對組織不夠忠誠（18.8%）等。

至於千禧年一代員工與老一代員工不同的原因，受訪者選擇最多的是「網路和手機的發達」，占50.7%，其後依次是「兄弟姐妹人數少，大多是獨生子女，獨享父母的關注」（22.4%）、「經濟富裕」（13.3%）、「出國留學、語言進修和海外旅行的普及」（6.7%）和「私人教育的發達」（4.4%）。（編輯：高照芬）1080911