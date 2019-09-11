（中央社河內11日電）越南與菲律賓海軍昨天在南沙群島的南子島舉行第5次官兵交流。兩國軍方表示，這項活動主要是加強兩國海軍的互相信任與了解，落實雙方海軍合作與資訊交換備忘錄。

越菲兩國海軍於2012年簽署雙方官兵在南子島與北子島上年度輪流交流機制，於2014年舉行第一次交流活動，去年則是在北子島舉行。

北子島（Northeast Cay）目前由菲律賓有效控制，南子島（Southwest Cay）則由越南控制，兩個島嶼都位於南沙群島雙子群礁。

越通社新聞網站今天報導，越南第4區海軍與菲律賓海軍41號特種部隊昨天在南子島進行交流，兩國海軍代表團就海上武裝海盜、貨物走私、非法移民、航海意外與天災等領域進行資訊分享，另有文化和體育等交流活動。

越南海軍代表團團長阮曰竣（Nguyen Viet Thuan）表示，越菲兩國海軍舉行這項交流活動，主要基於雙方維護南沙群島海域與南海和平、穩定環境的願望，並且嚴格遵守「南海共同行為宣言」（DOC）的責任。

菲律賓海軍代表團團長Tagamolila表示，這項活動有助於加強越菲兩國海軍的相互了解和信任，為維護地區和平、穩定、安全做出重要貢獻。

中國、越南與菲律賓等國都聲稱對南沙群島擁有主權。中國勘探船等船隻最近進入南沙群島周圍海域，越南指控中方在越南專屬經濟海域和大陸棚非法進行活動，越中關係陷入緊張。

菲律賓總統杜特蒂8月底訪問中國，與中國國家主席習近平會面時提到2016年海牙常設仲裁法院，就中菲南海主權爭議裁定菲律賓勝訴一事。但是，習近平當時悄聲對他說，中國不會讓步，也不願意討論。（編輯：王永志）1080911