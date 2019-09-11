（中央社東京11日綜合外電報導）日本高人氣政治人物小泉進次郎首度入閣接任環境大臣，成了這次內閣改組焦點，他出身政治名門，父親是前首相小泉純一郎，加上曾祖父及祖父都曾任大臣，可謂「4代皆大臣」。

綜合各大日媒報導，受到日本民眾歡迎的小泉進次郎，在這波內閣改組以環境大臣一職首度入閣。首相安倍晉三決定起用被視為未來首相可能人選的小泉進次郎，意圖宣示內閣改革的態度。

●最年輕入閣的男性政治人物

從二次大戰後政治人物入閣年齡來看，38歲的小泉進次郎是第3年輕，前兩名依序是34歲的小淵優子及37歲的野田聖子；如果單看男性政治人物，小泉進次郎是最年輕的。

小泉進次郎的曾祖父小泉又次郎曾任遞信大臣，祖父小泉純也曾任防衛廳長官，父親小泉純一郎曾任5年半首相。小泉進次郎入閣後，成就小泉家族「4代皆大臣」的佳話。

小泉純一郎1942年出生在政治世家，1967年畢業於慶應義塾大學，後來前往英國留學。1969年父親小泉純也過世，小泉純一郎返回日本，參選眾議員落選。

小泉純一郎從1970年擔任政治人物福田赳夫私人秘書，並於1972年獲自民黨提名，首度當選眾議員。1978年，小泉純一郎跟宮本佳代子結婚，1982年離婚。

●小泉純一郎曾掀起小泉旋風

小泉純一郎曾在2001年自民黨總裁選舉時，與橋本龍太郎、麻生太郎等人同台較勁，在街頭演說時吸引數萬民眾到場聆聽，得到期待改變的選民支持，被稱為「小泉旋風」，後來順利當選，並在同年4月26日當選首相，開啟長達5年多的首相之路。

小泉純一郎2006年卸任首相後，很少上節目或受訪，也幾乎不在大眾面前發言，不過，他偶爾會舉行演講，會場座無虛席。

2008年麻生太郎擔任首相，小泉純一郎宣布不再競選眾議員從政界退休，這是二次大戰後除因病退出政壇外，第一位曾任首相卻在卸任後退出政壇的政治人物。

小泉進次郎是小泉純一郎的二兒子，1981年在神奈川縣橫須賀市出生，隔年父母就離異。2004年在關東學院大學取得經濟學學士學位，之後留學美國哥倫比亞大學，2006年取得政治學碩士學位。

●接替父親步入政壇的小泉進次郎

他在2008年接替父親出馬競選眾議員，隔年首度當選神奈川縣選出的眾議員；2011年時接任自民黨內的青年局長，2017年時接任自民黨內首席副幹事長。

安倍2015年改組內閣時，曾徵詢小泉進次郎是否有意擔任官房副長官，但被以經驗歷練不足回絕。

小泉過去兩次在自民黨內總裁選舉時，都沒有投票給安倍，而是支持安倍對手、前幹事長石破茂，跟安倍保持一定距離；但由於內閣官房長官菅義偉日前曾說支持小泉進次郎入閣，有可能影響小泉這次入閣意願。

小泉進次郎曾任內閣府政務官，但未經副大臣歷練就直接擔任大臣，未來日本政府在環境政策上面對諸多全球課題，環境大臣工作也與核電等課題相關，對小泉進次郎來說將是考驗。

日刊體育報導，這次內閣改組陣容仍是安倍「朋友內閣」，毫無新鮮感，但小泉進次郎的存在可謂稀釋了這種「友誼度」。

小泉進次郎曾在4月接受日刊體育專訪，提到自己只對變化與改革有興趣，表達了革新的想法。

●小泉進次郎的育嬰假風波

小泉進次郎8月7日宣布與41歲藝人瀧川雅美結婚，預計明年一月升格當父親；小泉進次郎未來受到關注的是「工作方式」，他8月底談到請育嬰假時曾說，要再多聽聽各方想法，也暗示自己正在思考請育嬰假。

不過，小泉今天被問到育嬰假的態度時說，過去的報導是斷章取義，只要回去看他說的話就能明白。他當時是說自己的妻子到要生產前已42歲，希望能全力支持妻子，讓妻子健康且有活力的生產，「腦袋裡想的都是這件事」。

小泉說，之後有媒體問到「有考慮請育嬰假嗎？還是會評估嗎？」他回答說會評估。

小泉說，他請不請育嬰假這件事會造成騷動，原因就是日本是個僵化且傳統的社會；如果在紐西蘭，帶小孩去國會的議員，在上台發言時甚至可以請議長幫忙抱小孩及餵奶。

小泉說，目前是公務第一、做好危機管理，並且不要讓妻子感到不安心，如何兼顧上述3項工作，會持續思考怎麼做最好、最能獲得大眾的理解。

他說，未來不會不出席國會，也希望自己能為這個僵化社會往好的方向積極發展，盡一分力。

●哥哥眼中的小泉進次郎

小泉進次郎除了有一個有名的爸爸，41歲的哥哥小泉孝太郎也是知名演員。小泉孝太郎日前談到弟弟結婚時說，弟弟約10年前曾說，不考慮結婚；但他看到弟弟和瀧川交往時的樣子，感覺弟弟不像個政治人物，「就像回到小時候的進次郎一樣」。

小泉進次郎和瀧川6月中首度與小泉純一郎會面，小泉孝太郎回想說，父親非常開心，大家邊小酌邊用餐，父親可能是因為進次郎要當爸爸及對瀧川的感謝而不禁落淚。

回顧小泉純一郎的婚姻，他跟宮本佳代子結婚約5年離婚，當時的小泉孝太郎4歲、小泉進次郎一歲，兄弟兩人監護權屬於小泉純一郎，兩人從小就沒有母親，但小泉純一郎的姊姊接手負責養育，所以這兩兄弟把姑姑視為自己的母親對待。

●視姑姑為真正的母親

雖然後來小泉進次郎得知姑姑不是親生母親，仍然說「對我來說就是真正的母親」，這句話除了透露出姑姑長期以來對進次郎的愛，也顯示進次郎跟親生母親的疏遠。

日本有週刊就揣測，小泉進次郎8月結婚時只宴請少數親友，並未舉辦婚宴，理由可能與生母宮本佳代子有關。相關人士說，如果大規模舉辦婚宴，進次郎與生母的疏遠關係可能會成為焦點。

小泉進次郎後來跟瀧川在長野縣輕井澤町的教會完成結婚儀式，僅有少數親人出席，生母並未受邀參加。

隨著小泉進次郎入閣，原本已是政治新星的他，雖然身為大臣的能力仍是未知數，但面對未來的「首相之路」，今天將是嶄新的一步，未來有機會更加耀眼，而他的名人家族，應該也會持續受到日本國民的關注。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080911