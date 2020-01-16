（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天公布川普彈劾審判規範，包括禁止使用手機、禁止與鄰座議員交談，且得乖乖坐在自己座位上，以確保議員聚精會神參與整場程序。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這些規範比較像在管理中學生而非國會殿堂的議員，除禁用電子產品、不得離開座位、不與其他議員咬耳朵外，議員也不得閱讀與審判無直接關聯的文件。

阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基（LisaMurkowski）樂見參院提出這套規範，說：「全神貫注很重要，我很欣慰我們可以放下這些設備。」

她說：「我很高興我們必須坐在座位上，全神貫注於眼前的事物。我覺得這很重要，美好老派的作法，我認為我們應該遵守。」

參院領袖公布指導方針，鉅細靡遺規範議員在審理期間應有的行為舉止，其他要點還包括要求參議員「應計劃全程出席」，並稱呼首席法官羅伯茲（JohnRoberts）為「首席法官先生」。

由參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）與少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）辦公室公布的禮儀指導方針，也要求「在宣布首席法官抵達時，聯邦參議員應從座位輕聲起立，維持站立直到首席法官就座」，「相同地，首席法官離去時，參議員也該起身直到他步出參議院」。

指控總統川普濫權與妨礙國會調查的彈劾條文今天正式送交參院，麥康奈宣布彈劾條文將於明天中午正式向參院宣讀，之後最高法院首席法官羅伯茲將宣誓主持彈劾審理工作。

明天聯邦參議員將宣誓擔任陪審員；1月21日開庭進行審理。

麥康奈說：「這對美國而言是艱難的時刻，不過，這也正是制憲者設立參議院，讓參院發揮作用的時刻。我有信心參院可凌駕於短期效益與派系狂熱之上，對國家做出最符合長期利益之事。我們可以辦到，且必須辦到。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1090116