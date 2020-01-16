（中央社墨爾本16日綜合外電報導）網路上瘋傳袋熊在澳洲野火危機中，像牧羊人般慈善地把自家具防火功能的地洞，提供給其他動物避難使用。不過，這些社群網站的訊息並不完全正確。

澳洲廣播公司（ABC）報導，野火燃燒時，袋熊（wombat）並不是英雄式地將無助動物集合地來，帶領牠們到安全處所避難，但袋熊確實是以不同方式協助了其他動物，甚至這不是出於袋熊本意。

在森林大火中，袋熊無意間成為救命英雄，能為其他野生動物提供地下安全庇護所。

袋熊的地洞網絡龐大且複雜，是由無數個地洞相互連結而成，具有相當保護功能，可避開地面上惡劣環境，目前已知有一些小型哺乳類動物會利用袋熊洞穴，從火海中自救。

相較於地表溫度，袋熊地下洞穴的溫度相對穩定，日夜溫差小於攝氏1度，而地表溫差可達攝氏24度。

這種隔熱功能，在火勢延燒時有助於保命，因此就不難想像，何以其他種類動物會想要躲進這些安全庇護所。

2015年的一項研究，在34個袋熊洞穴外面設置攝影機進行追蹤，結果驚人發現，各種不同動物利用毛鼻袋熊（southern hairy-nosed wombat）的洞穴。

闖入者種類從岩袋鼠（rock wallabies）、草原袋鼠（bettongs）到石龍子（skinks）和鳥類都有。小藍企鵝（Little penguins）被記錄到曾使用袋熊地洞達27次，而黑足岩袋鼠（black-footed rock wallaby）被觀察到使用袋熊洞穴次數比主人還多，在8週內到訪近2000次。

不單是袋熊提供洞穴給其他種類動物使用。在澳洲，澳洲彈鼠（Hopping mice）、針鼴（echidnas）以及許多無脊椎動物，也被發現使用了草原袋鼠與兔耳袋狸（bilbies）的洞穴。

有一點很重要，必須了解每隻袋熊並不是只有「一個洞穴」，而是在袋熊家的範圍內，連結很多個洞穴。事實上，2012年一項研究，追蹤到一隻袋熊有14處不同洞穴。

雖然實證研究仍有必要，但既有證據顯示，在大火期間，袋熊可提供其他野生動物重要避難所。

不論如何，從大火中倖存下來，只能說是打仗打到一半。

袋熊和牠家裡的客人在大火過後，要面對的各種挑戰實在不少，諸如在災後荒蕪土地上，如何避免被獵食，以及在食物稀少情況下，如何找出一條生路。（譯者：紀錦玲/核稿：劉學源）1090116