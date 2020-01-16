（中央社記者楊明珠東京16日專電）總統大選11日投開票，總統蔡英文勝選連任，日本外務大臣茂木敏充在第一時間祝賀。日本首相安倍晉三以日本執政黨自民黨黨魁身分託人送親筆賀函，明天將遞交給蔡總統。

第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉11日完成投開票，總統蔡英文以破紀錄、超過817萬票連任，民進黨取得61席立委，在國會單獨過半。

日本外務大臣茂木敏充於第一時間恭賀蔡總統順利連任。

日本產經新聞報導，知情人士透露，日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）的會長古屋圭司、成員金子恭之（兩人都是自民黨籍眾議員）今天啟程前往台灣，明天會晤蔡總統時將遞交安倍以自民黨黨魁身分祝賀蔡總統連任的親筆信。

報導說，古屋、金子在會晤蔡總統時，除了將祝賀蔡總統連任，預料也將針對台日之間加強合作的問題交換意見。

駐日代表謝長廷在總統大選結果出爐後第一時間就在臉書上表示，古屋打電話給他，要他向蔡總統轉達恭賀之意。

謝長廷今天在臉書上表示，蔡總統高票當選連任，美、日、英等國與國際組織政要、官員紛紛祝賀，其中包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和日本外務大臣茂木敏充。台灣一時登上世界國際版面，這是台灣全體人民的光榮和驕傲，全世界只有中國外交部對此強烈抗議和不滿。（編輯：周永捷）1090116