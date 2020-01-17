現實中不管是約會、面試、任何社交場合中，個人的內涵談吐很重要，但外表時常佔有舉足輕重的第一印象。綜觀影星們為何能第一時間快速圈粉，除了精緻臉龐，還得有迷人的微笑，而仔細一看，一口白皙整齊的齒型，更幫助笑容提升好人緣。不過牙齒要亮白，平常注重飲食與清潔之外，牙醫師也點出各種常見的牙齒美白方式，像是診所冷光美白、噴砂美白等，其中瓷牙貼片還有著其他牙齒美白方式所達不到的功用。

現代人對於生活品質要求越來越高，衣著裝束、選物品味、飲食文化等皆馬虎不得，這些講究除了滿足自我成就，也希望能在別人心中留下好印象。不管是社交中求桃花、面試中求好消息，各種人際關係中都想讓人念念不忘，還能帶有迴響，而第一印象往往從開口的那一刻，一顰一笑都在對方心中默默刻劃定型，要如何讓人一瞬間記憶猶新，各種「細節」很重要。

臉上的細紋、毛孔的大小、唇色深淺，多少能藉由個人保養來遮瑕塑造，但把目光移到口中的牙齒，多數人大多只靠著日常清潔維持口氣、以及齒色，而生活中造成牙齒變色的原因很多，像是外因性因素如抽煙、吃檳榔、含色素的食材或飲料(咖啡及茶等)都會產生有色化合物，成了齒色難以恢復白皙的因素之一。

日積月累之下，一口黃牙總讓工作上的交談，約會時的歡愉少了點自信，所以不少人會尋求坊間美甲、美容店等高CP值的美齒服務，但這些看似便宜的療程不僅不合法規，非專業醫師若操作器械清潔不當，常會造成細菌感染之可能性，容易導致後續牙齦發炎、蛀牙等風險，因此必須要有牙醫師資格才能施作牙齒美白或貼片，民眾可別為了美而失去迷人笑容。

悅庭牙醫診所主治醫師陳鉉便指出，如今牙齒美白方式很多，像是冷光美白、瓷牙貼片等，都是不少人會選擇的療程，其中瓷牙貼片是將牙齒表面磨掉薄薄的一層之後，再利用酸蝕黏合的技術， 將0.2至0.5 mm的瓷片，以特殊高強度之複合樹脂將瓷片黏著在牙齒表面上，對改善黃牙問題、微調齒型、齒列，有所助益，相較於傳統牙齒透明矯正，有著矯正時間和價格上的優勢。但陳醫師也強調，雖然有許多人看準瓷牙貼片的快速方便而躍躍欲試，但若民眾齒列屬於非常不整齊、有夜間磨牙、嚼檳榔或常吃硬物等習慣，仍不適合這種牙齒美白方式，呼籲療程之前得再三跟專業醫師諮詢，以打造健康安全的美齒與口腔。