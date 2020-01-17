Gap (GPS-US) 週四 (16 日) 發表新聞稿宣布，該公司已決定取消將 Old Navy 品牌分拆為獨立上市公司的計劃。

Gap 並且宣布，Gap 總裁 Neil Fiske 即將下台，消息傳出後，Gap 股價在盤後交易中大漲超過 9%。

Gap 代理總裁 Robert Fisher 在聲明中表示：「分拆計劃原本是植根於我們對代表性品牌組合創造價值的承諾。」

Robert Fisher 指出：「儘管分拆的目標仍然很重要，但董事會得出結論認為，分拆為兩家公司的成本和複雜性，再加上業務表現不佳，限制了透過分拆創造適當價值的能力。」

Robert Fisher 補充說道：「我們為此次分拆所做準備的內容，充分展現出營運效率低下和需要改進的地方。」

Gap 原本計劃分拆其業績優異的 Old Navy 品牌，並在去年 2 月首次宣布；但全案因前 Gap CEO Art Peck 在 2019 年底去職而遭到質疑。

Gap 在 11 月宣布，Peck 將在出任 CEO 4 年後卸任。原職暫時由 Gap 創始人 Donald 和 Doris Fisher 的兒子 Fisher 接任。

Gap 週四表示，它打算任命新的 CEO 來管理其旗下全部品牌組合，包括 Banana Republic、Athleta 和 Hill City。

隨著 Peck 的突然去職，分析人士和投資人開始懷疑 Gap 可能不會分拆 Old Navy，尤其是在最近 Old Navy 表現不佳之後。分拆計劃原本期待 Old Navy 能獨立發展，而不會受到同名品牌 Gap 和 Banana Republic 表現不佳的拖累。

但是 Old Navy 的銷量在最近幾季明顯下降。銷售廉價服裝的品牌面臨來自 H&M、TJ Maxx 和 Target 等公司的激烈競爭。

在最重要的假期銷售季結束之後，Gap 週四公布了其財務狀況的最新訊息。但是，它沒有透露確切的假期銷售數字。

Gap 表示，現在預期 2019 財年同店銷售總額和淨銷售額將分別由先前預期的區間高點下降至中個位數和低個位數。

Gap 表示，「由於假期銷售季期間的促銷水平優於預期」，尤其是 Old Navy，它現在預期 2019 財年的調整後每股獲利「略高於」先前預測的 1.70 美元至 1.75 美元之間。

Gap 訂 2 月 27 日公布第 4 季財報和全年數據。

Gap 股價走勢

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