為打造國際級運動園區，提供更優質、更完善的培訓環境，國家運動訓練中心（下稱國訓中心）興建全國首座太陽能發電的直線風雨跑道，並於今(17)日舉辦啟用典禮。

南台灣的天氣相當適合訓練，國訓中心考量到艷陽和高溫可能會增加選手體能的負擔、影響訓練成效，同時為滿足培訓隊夜間訓練的需求，所以自去年開始規劃室外PU跑道的遮陽避雨設施。

整座風雨跑道寬20公尺、長193公尺，材質皆依國際田徑總會（IAAF）規範設計及建置，在跑道末端增設沙坑區，並提供沙灘跑道及軟跑道，同時搭配鉛球場遷移工程，完善週邊排水、機電及照明設備。另一個亮點是響應綠能政策，在跑道的屋頂及側邊遮陽板皆設置太陽能光電系統，相當友善環境且兼具功能性。

教育部常務次長，同時也是國訓中心董事長林騰蛟表示：「風雨跑道的設置，能讓選手免於日曬雨淋，不受天候持續訓練，同時也響應綠能環保，期待選手能在最佳的環境安心訓練，再創佳績」。

啟用典禮也邀請教育部體育署副署長王水文、國立臺灣體育運動大學校長林華韋、中華民國田徑協會理事長葉政彥及各培訓隊一同到場見證，更安排了8名選手進行試跑，分別是田徑隊標槍黃金右臂鄭兆村、跨欄王子陳傑及短跑好手楊俊瀚、3位拳擊女王陳念琴、林郁婷及黃筱雯、舉重女神郭婞淳、體操鞍馬王子李智凱，期待我國運動好手在接下來的賽事上，衝出好成績！。