（中央社記者翟思嘉上海17日電）美中第一階段貿易協議文本中，列明對中國要求的「中國應該」（Chinashall）一詞出現82次，頻率遠高於美國的3次。但中國學者認為「正常」，畢竟當前穩定中美關係非常重要。

美中15日簽署第一階段貿易協議，內容包括擴大對美採購、智慧財產權議題、不得強制性技術轉讓、金融服務、匯率機制等。相對美國，中國在協議中做出較多讓步，文本中，以「中國應…」開頭的要求事項多達82個，「美國應…」則有2個。

對外經貿大學中國WTO研究院院長屠新泉表示，中美貿易摩擦對中國的確有不好的影響，不過，雙方簽署第一階段貿易協議有助穩定中美關係，讓關係不要再惡化下去，騰出緩衝空間，「中國也有所得」。

他認為，中國讓步較多是正常的，也是在預期之內的，而且，這與2018年美國的要價比起來，已經少了很多。

此外，一些條件雖是中國讓步，但長期看來，對中國也有正面的影響，比如智財權、擴大開放等項目。屠新泉說，這類領域說是「讓步」，但其實不違背中國意願，也是中國想要走的方向，中國反對的只是節奏。中方不能如美方所願一次到位，這其實是過去談判陷入分歧的原因。

屠新泉指出，中美貿易摩擦最大問題其實不是貿易問題，是中美兩國地位之爭的問題。中國正在往前追上，特別要在科技、產業方面有所發展，美國則希望遏制中國追上的速度，雙方因此針鋒相對。

因此，中美簽署第一階段貿易協議，也是「先易後難」，接下來雙方談判會愈來愈困難，時間也會拉長。他說，中美可能建立新的對話機制，也可能在世界貿易組織（WTO）架構下談，循多邊機制，讓其他國家參與，目前來看，要下定論還太早。（編輯：繆宗翰）1090117