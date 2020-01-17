（中央社布里斯本17日綜合外電報導）澳洲昆士蘭州南原區（Southern Downs Region）旱災肆虐又遭野火侵襲，用水嚴重受限，一家中資度假村卻還獲准每年抽取近1億公升地下水外銷，引發當地民眾強烈不滿。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）和「澳洲人報」（The Australian ）報導，中國的中山皇爵盈富公司擁有的4星卓爾巴度假村（Cherrabah Resort），位在昆士蘭州（Queensland）華瑞克（Warwick）附近的肘谷（Elbow Valley），飯店周圍牧地乾旱情況嚴重。

鄰近城市斯坦索普（Stanthorpe）供水已吃緊，居民仰賴水車從75公里遠的水壩運水過來。南原區區議會也準備限制區內民眾每人每日最多用水80公升，並習慣洗澡不超過3分鐘及每3天才洗衣服。

然而，區議會去年耶誕節前卻通過卓爾巴度假村提出的計畫，允許在度假村內設置抽水和淨水設施，每年可從含水層抽取最多9600萬公升的地下水，並送往澳洲沿海城市黃金海岸（Gold Coast）進行商業裝瓶販售。

根據中山皇爵盈富的公司介紹，他們除了在澳洲昆土蘭州建設度假村，還在當地開採地下水資源，成功找到優質水源生產高端礦泉水銷往中國。

住在距離卓爾巴度假村抽水地點約5公里的牧場主人暨地主歐狄亞（Andrew O'Dea）表示，他對於區議會的決定感到「相當失望」。

歐狄亞的家族在當地畜牧已有約140年歷史，但受到乾旱影響，第5代的他被迫放棄幾乎所有牧群，如今只剩7頭母牛和1頭公牛。

歐狄亞說：「這的確令人相當難以承受，且（同意計畫）的時間點非常糟糕，因為我們已經沒有地表水可用。過去我們一直都能仰賴泉水和溪水。」

南原區市長杜比（Tracy Dobie）則捍衛區議會決定，表示在嚴格條件下卓爾巴度假村才得以將地下水裝瓶販售，且區議會也計畫動用聯邦政府的乾旱補助金，來協助支付鄉間家戶飲用水供應。（譯者：吳昇鴻/核稿：張正芊）1090117