（中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電）美中近日簽署首階段貿易協議，被視為具歷史性意義。但美國國務卿蓬佩奧今天強調，中國仍為美最大競爭對手，北京南海作為、人權問題及用金錢利誘他國作法所造成的挑戰仍存在。

美國總統川普15日與中國國務院副總理劉鶴，在白宮共同簽署第一階段貿易協議，持續一年半的美中貿易戰火終於暫時告一段落。中方在協議中承諾，在未來2年多購買2000億美元商品；不過，美方暫時不會撤銷對中國進口商品加徵的懲罰性關稅，須待第二階段協議談判完成。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問，被問及川普雖讚許美中第一階段貿易協議為「歷史上最重大協議之一」，但他本人是否仍視北京為美國在世界上最大競爭對手。

蓬佩奧給予肯定回答。他表示，這與美國國家安全戰略（National Security Strategy）一致，美方在這份戰略報告中認定，中國是長期挑戰，但當中也有真正的機會。

蓬佩奧指出，美國完成第一階段貿易協議是件好事，但美中貿易關係還是有很多需要改善的事情。除此之外，其他貿易以外議題所造成的挑戰仍存在，像是北京在南海的持續努力、中國境內人權情況，及「（中國）帶著大袋金錢在世界各地出現，透過經濟手段施加政治影響力」的作法。

主持人緊接著追問蓬佩奧，美國前總統尼克森（Richard Nixon）也在冷戰時期與昔日蘇聯達成諸多不錯協議，但並沒因此降低蘇聯對美國所造成的威脅，這情況是否也與今日美中關係相同。

蓬佩奧表示，美中關係確實還有很多工作要做。蓬佩奧舉例，他上週前往加州北部訪問，期間與多位世界上數一數二創新、創意企業人士碰面，這些人士私下透露，中國政府在他們身上加諸限制，讓他們在那的商業經營困難。

蓬佩奧指出，美方直至今日，尚未以北京處理美國在中國投資的方式，來處理中國在美投資，這些是美國在商業面仍須做的事。

他強調：「中國的崛起及其欲在世界各地強加自身意志的作法，仍是美方須非常關注的事情。」（編輯：徐睿承）1090118