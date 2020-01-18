（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧今天說，會盡力調查前美國駐基輔大使尤凡諾維契是否曾在烏克蘭受威脅。參議院審理川普總統彈劾案即將展開，尤凡諾維契是重要證人，疑在持節時遭非法監視。

路透社報導，這週公布的一批文件提到，在烏克蘭出生的美國公民帕納斯（Lev Parnas）曾經協助川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）調查正爭取民主黨提名參選美國總統的拜登（Joe Biden）和他的兒子韓特‧拜登（Hunter Biden）。

文件並顯示，帕納斯涉嫌監視尤凡諾維契（MarieYovanovitch）的行動，直到川普去年5月將尤凡諾維契調職。

尤凡諾維契是頗受敬重的職業外交官，也是美國聯邦眾議院在川普彈劾調查中的關鍵證人。眾議院去年12月通過濫權及妨礙國會調查兩項條文，確定彈劾川普，接下來將由參議院審理彈劾案。

今天晚間，一名民主黨幕僚表示，眾議院民主黨團將送出帕納斯提供的額外文字訊息、照片及其他文件給參議院，供審理彈劾案之用。參議院將於下週正式展開川普彈劾案的審理工作。

新提出的文件中，有些似乎是帕納斯與共和黨籍資深眾議員努尼斯（Devin Nunes）一名幕僚的通聯記錄。努尼斯是眾議院情報委員會成員。

這批文件於14日晚間公布後，蓬佩奧（MikePompeo）首度談及時說，他從未見過或聯繫過帕納斯。他並認為，過去許多關於此案的報導，其中很多終將證明是錯的。

蓬佩奧接受保守電台主持人卡茲（Tony Katz）訪問時說：「我們會盡一切所需的力量來評估那邊是否發生了什麼。」

「我想很多報導過的事最後證明是錯的，但我們的義務、我身為國務卿的義務，是確保我們做好評估、調查工作。任何時候，有人推測我們的官員有人可能遇到危險，我們肯定會去調查。」

尤凡諾維契作證說，她曾深夜接到來自華府的電話，警告她必須緊急返回美國，還說她有安全疑慮。

尤凡諾維契若真的在烏克蘭遭人非法監視，可能成為參議院審理彈劾案的重要考量因素之一。彈劾案最終將決定川普是否去職。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090118