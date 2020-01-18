（中央社記者張謙香港18日電）中國大陸兩名女子日前違規駕豪車進入北京故宮並在微博張貼照片炫耀，事件惹來各方責難。據報導，涉事女子之一是中共元老何長工的孫媳婦高露。

署名「露小寶LL」的大陸網友昨天下午在微博發布照片，當中顯示兩名女子在一輛賓士G63吉普車前合映，背景是北京故宮內的太和門廣場，並稱「趕著週一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒」。

由於故宮多年前已禁止車輛進入，連外國元首都不例外，照片立即引起外界質疑故宮有人違規放行，抑或有人利用特權開車進入故宮。

面對眾怒，北京故宮官方微博昨晚近9時發出官方聲明，稱這一事件經核查屬實，對此深表痛心並向公眾誠懇致歉。「今後，我院將嚴格管理，杜絕此類現象。感謝社會各界對故宮博物院的關愛與監督」。

但因為聲明未說明事件原由，網友紛紛質疑「這就完事了？」多家陸媒發出評論痛批，要求故宮說明真相。

張貼圖片的女子昨天剛開始還以「檸檬精太多了」回酸前來微博怒罵她的網友，宣稱自己「合法合規」。到了深夜，她刪光微博所有的發文，但之前被指炫富的圖文，早已被截圖傳遍網路。

這名女子在微博認證身分是一名中國國際航空空服員，但國航昨晚則稱，她已於幾年前離職。

香港星島日報今天報導，指「露小寶LL」本名叫高露，是中共元老何長工的孫媳婦、前國家旅遊局長何光的兒媳。

據報導，北京故宮自2013年開始禁止車輛進入。當時的故宮博物院院長單霽翔強調，英國的白金漢宮、法國的凡爾賽宮都不允許車輛穿行，這是一個「文化尊嚴」的問題，國賓或者外國首腦也沒有「走後門」。

但是「露小寶LL」炫耀後，網友貼出更多的照片，指控北京故宮近年還曾放行藍寶堅尼、賓利等豪車駛入拍照，違規特權一直都存在。

中共環球時報總編輯胡錫進今天在微博發文，形容這是一次對特權的濫用，並指存在這樣的特權讓公眾很不舒服，事件迅速在網上爆發是必然的。

他說，發這些照片的人顯然在炫耀，但讓人看到的是淺薄，傷害了公眾的情感，損害了權力的形象，也讓故宮博物院蒙羞。（編輯：楊昇儒）1090118