（中央社記者唐佩君布魯塞爾18日專電）美國總統川普下週擬出席在瑞士舉行的世界經濟論壇年會，除瑞典環保少女童貝里外，也可能與歐盟執委會主席范德賴恩會談，討論跨大西洋日益緊張的貿易關係。

世界經濟論壇（WEF）公布，1月21日至24日將在瑞士達佛斯（Davos）舉行年會，出席名單包括川普、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、范德賴恩（Ursulavon der Leyen）、童貝里（Greta Thunberg），中國方面則宣布由副總理韓正與會。

另美國方面先前宣布參與WEF年會的美國官員還包括商務部長羅斯（Wilbur Ross）、勞工部長史卡利亞（Eugene Scalia）、運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）以及白宮高階顧問伊凡卡‧川普（Ivanka Trump）和庫許納（Jared Kushner）。

童貝里是「時代」雜誌2019年度風雲人物，她曾嚴厲批評全球領袖努力不足，還曾在聯合國氣候行動峰會上怒瞪川普。川普也曾透過推特表示這名16歲的少女有「憤怒管理」問題，要她「冷靜」並去看場電影，媒體關注屆時2人是否再掀新話題或相敬如冰。

美中貿易戰近期達成第一階段協議，美國與歐盟的貿易岐見可能是下一個焦點，而范德賴恩在2019年12月時主動表示將在2020年初與川普會面，外界認為2人在這次年會可能舉行會談，但歐盟迄今未對此評論。

美國對歐美近3年之間的貿易不平衡諸多批評，川普曾直指歐盟是美國貿易上最大的敵人，2018年7月歐美在華盛頓會談後同意暫時停止貿易戰，但2019年川普再度點名歐盟，表示對談判進展失望，還說歐盟相當頑固，很難達成協議。

范德賴恩2019年12月初上任後則表示，相信歐美緊密友誼與合作關係是促成雙方成功的關鍵，「我們都希望有一個公平的夥伴關係」。

歐盟首位女主席首會川普能否降低跨大西洋貿易煙哨味，將是歐盟新領導團隊重大考驗。（編輯：韋樞）1090118