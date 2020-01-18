（中央社義大利比森薩18日綜合外電報導）知名奧地利畫家克林姆一幅畫作近23年前在義大利一座美術館失竊，近日卻在園丁清理美術館外牆常春藤時意外找回。但究竟這幅畫為何藏身美術館外牆壁龕，仍是一團謎。

英國廣播公司（BBC）報導，義大利當局證實，去年12月在義大利北部城市比森薩（Piacenza）的里奇歐迪現代美術館（Ricci Oddi Gallery of Modern Art）找到的畫作，確實是1997年從這座美術館失竊的克林姆（Gustav Klimt）作品「女士肖像」（Portrait of aLady）。

這幅畫作是克林姆在1916至1917年接近晚年所繪，1925年由義大利收藏家里奇歐迪（Giuseppe RicciOddi）購入，此後一直存放在里奇歐迪自己的同名美術館中，直到1997年2月22日在一場特展準備過程中失竊。這幅畫估價至少6000萬歐元（約新台幣20億元）。

正當所有人以為「女士肖像」永遠人間蒸發，去年12月園丁清理里奇歐迪現代美術館外牆的常春藤時，卻意外發現一道金屬門板，打開後發現一個壁龕，壁龕裡有個黑色袋子，裡面正放著疑似這幅畫。

為確定找到的畫作是真跡，專家用紅外線和紫外線光加以照射研究，並和1996年對原畫進行檢測時採取的影像比對。

義大利檢察官齊卡（Ornella Chicca）表示：「我可以滿懷情緒告訴你，這幅作品是真跡。」

至於畫作是失竊後一直放在這個壁龕，或之後才放入，仍待更多檢測釐清。根據美術館官方說法，發現畫作的外牆已有近10年未修剪常春藤。

齊卡說，一旦相關檢測完成，作品將再度在這座美術館展示。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1090118