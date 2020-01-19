目前5G頻譜競標金額已經超過千億元，且仍持續進行中，未來預期競標金額將創新高，代表什麼意義？過高的競標金額是否會有負面影響？

所有人都知道，買店面，就要買在最好的地段。現在，台灣在行動產業的「5G商圈」開始拍賣頻譜，每一段頻譜，就是一個黃金店面，全台灣前5名的首富們，為了搶頻譜已經殺紅了眼。

1月6日，國家通訊傳播委員會（NCC）貼出公告，台灣5G頻譜競標邁入第19天，進入第190回合，暫時得標價已達到1004億元，在全球只低於德國和義大利。

更重要的是，目前5家電信業者無人退出競標，根據NCC的公告，只要有人願意再出高價買頻譜，NCC就會把頻譜價格調為前一次拍賣的1.03倍，電信業者早已預期，標金將衝4G紀錄。

這次參與的5家業者財力都極為雄厚，中華電信的大股東是交通部，持股35%，亞太之星的最大股東則是鴻海，持股19%，鴻海創辦人郭台銘，是台灣富比世榜上首富，台灣之星的最大股東則是頂新魏家旗下的頂安公司，其次是國泰建設，頂新魏家和國泰蔡家則是富比世排行榜上排名第2和第3的富豪。台灣大哥大的最大股東富邦蔡家，則是富比世排行榜上排行第4的富豪，蔡家對台灣大的持股也超過15%。

遠傳的最大股東則是徐旭東旗下的遠鼎投資，持股32%，此外，新光人壽持股9.7%，國泰人壽持股4.6%，財力也深不可測。

這一次，NCC拿出3個不同頻段的頻譜出來競標，包含了1.8GHz、3.5GHz、28GHz，合計3個頻段競標底價總計300億元。但截至雜誌截稿前，1.8GHz無人競標，3.5GHz則是高達988億元台幣，而28GHz僅為16億元台幣。

這是因為無線頻譜的特性，1.8GHz屬低頻穿透性好，但承載的資訊有限，28GHz屬高頻可承載大量資訊，但穿透性差，如果標下高頻，需要非常大量的基地台才能提高覆蓋率，只有中間的頻段既能擁有合理的覆蓋，又能傳輸大量資訊，也有足夠的設備支援，因此成為這場5G大戰必搶的「金店面」。

這樣的方式卻為業者帶來相當大的負擔，事實上，多數電信商的4G頻譜競標支出到現在還未攤提完畢，何況還要加上即將到來的5G競標支出。

但是，賠錢的生意沒人做，NCC一面要各家業者冷靜，業者卻大手筆加碼競標，原因恐怕是，5G是第1個可以用於工業的行動網路，台積電、台塑等大集團都傳出有意競標，5G不再像4G一樣，只能用於消費者市場，企業市場將是1塊全新的大餅。

因此在競標前，行政院承諾，企業專網3年後才開放，成本也需與電信業一致，電信業者才敢放心競標。另一個考慮是，如果沒拿到5G頻譜的電信公司，未來就將面對被邊緣化，客戶流失的問題，因此所有人對頻譜都是先搶再說。

台灣3G的平均MHz成本為2.88億元，4G平均的MHz成本為2.96億元，5G最熱門的3.5GHz頻段目前暫時平均成本則是3.4億元。由於現階段釋出的頻譜資源過少，導致5大電信業者都不肯鬆手，因此才不斷堆高競標金額。

台灣大哥大總經理林之晨此前曾表示，擔心5G競標持續下去，恐怕會創下天價紀錄，他希望大家維持理性，畢竟政府部門也溝通過，之後還有第2波頻譜釋出，不是一戰定生死。

中華電信董事長謝繼茂也公開表示，認為目前5G競標的熱烈主要還是因為3.5GHz僅釋出270MHz頻段，導致需求遠大於供給之故，但他也認為，如果能買到理想頻譜，即使花大錢也值得。

遠傳總經理井琪則表示，5G的建置成本沒有上限，徐旭東已經給出指令，為了搶到理想頻譜，錢不是問題。

面對失控的競標金額，行政院科技會報辦公室建議，可以投入標金的部分回饋金，加快第2波競標標的4.4~4.6GHz的清理與移頻時程，第2波的頻段目前由警消和公部門使用，原本預估需要3年的時間清理，但透過回饋金的使用，可望大幅縮短釋出時程、冷卻目前的競標戰火。

目前關鍵還是在業者如何回收投資成本，電信業者表示，還是要等到頻譜拿到手才能進一步公布相關規畫，但有研究機構認為，如果想要盡早回收相關投資，初期5G的通訊資費可能要高達2000元，但4G資費大戰已經打壞行情，若5G資費過高，恐怕又會耽擱5G普及的進程，對業者而言，布局消費用行動通訊以外的市場，已經是不得不走的方向。