（中央社記者楊明珠東京19日專電）駐日美軍司令施奈德接受日本讀賣新聞專訪時表示，對美日來說，最大的挑戰來自中國。對於台灣的看法，他認為北京方面顯然處心積慮想改變或推翻兩岸現狀。

今天是美日安保條約修訂滿60週年日子，讀賣新聞連日大幅報導美日同盟關係的進展，讀賣電子版18日晚間刊載7日在美軍橫田基地（位於東京都福生市等地）專訪駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）的內容。這是施奈德去年2月上任以來，首度接受日本主流媒體專訪。

針對台灣的看法，施奈德表示，反對企圖推翻目前台灣與中國現狀的片面行為。北京處心積慮想變更或推翻兩岸現狀的情況很明顯，不僅是以軍事作為，也在情報（資訊）空間、網路（cyber）活動，以及為了讓台灣更孤立於國際社會，企圖切斷台灣與他國的外交關係，展開外交戰。

針對中國，施奈德表示，就長期來看，對美日兩國、對區域或世界來說，最大的挑戰來自中國。中國不僅想掌控第一島鏈內側，也想掌控第二島鏈，最終是想趕走美國，在印度太平洋消滅美國的同盟關係，因為中國想在世界成為主宰國家。

他說：「我們並非想圍堵中國，但中國懷惡意的行動，企圖破壞以法治為基礎的國際秩序，我們反對，也一定要採取因應措施才行。」

施奈德指出，中國擴軍情況在所有部隊都可看出。中國擁有為數眾多的中程彈道飛彈，極音速武器取得全球領先。在網路（cyber）方面，也很積極地以民間人士或商業為標的（攻擊），幾乎無異於軍事活動。在太空方面，中國的積極度強到令人難以置信程度，每年對太空軌道投入許多人造衛星。

他說：「問題是中國為何、到底有何必要需如此擴軍，中國面臨的威脅、挑戰究竟是什麼？」他認為，中國擴軍是想取得攻擊性能力，同時也想發揮影響力展開戰力，改寫以法治為基礎的國際秩序。

針對釣魚台問題，他表示，美軍與日本自衛隊緊密合作，密切監視每個月多次入侵釣魚台海域的中國部隊行動。中國這樣的行動本質上並非攻擊性，但可能是想削弱日本的施政權，或者與日本唱反調，想向全世界或區域強調，中國對釣魚台擁有施政權。美軍將持續注視中國，提供情報給日本，持續支援日本自衛隊。

讀賣報導，施奈德表示，當前最迫切的安保挑戰是北韓。美日兩國為預防北韓再度做出挑釁行為，隨時做好緊急應變態勢。金正恩政權2017年反覆進行彈道飛彈開發與試射，今後也可能再度做出同樣動作。（編輯：劉學源）1090119