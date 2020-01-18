（中央社記者戴雅真倫敦18日專電）白金漢宮今天表示，哈利王子與妻子梅根未來將不能再使用「殿下」頭銜（HRH），不會再領取身為王室成員的納稅人資助，同時不再正式代表英國女王伊麗莎白二世。

白金漢宮表示，新安排將於2020年春天生效。

白金漢宮表示，哈利與梅根理解他們必須退出所有王室義務，包括正式的軍事任命，但他們私人的贊助與社團將會繼續經營。

白金漢宮聲明指出：「雖然他們將不再正式代表女王，但薩塞克斯公爵及夫人（Sussexes）清楚表明，他們所做的一切將持續榮耀女王。」

聲明表示：「薩塞克斯公爵及夫人將不再使用他們的殿下頭銜，因為他們不再是王室家族的工作成員。」

此外，哈利與梅根之前花費240萬英鎊（約新台幣9373萬元）納稅人的錢，修繕在英國的住所浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），聲明表示，兩人表達了希望繳回的意願。

不過白金漢宮在聲明最後也指出，現階段不評論兩人未來的維安問題。

一切起因於10天前，哈利與梅根於8日拋出震撼彈，宣布要退至幕後，未來要在英國和加拿大兩地居住，還表示要財務獨立。

王室成員13日在山均漢姆堡（Sandringham）召開緊急會議，商討解決辦法，王儲查爾斯與威廉王子均出席。女王在會商後發布初步聲明，同意哈利與梅根未來可以在英國與加拿大兩地居住，並表示仍有許多複雜問題待決。

女王今天再度發布聲明表示：「經過數個月的討論與近期的商討，我很高興我們一起找到了建設性且支持我孫子與他的家庭的方式。」

女王表示：「哈利、梅根與亞契（Archie）將永遠是我珍愛的家族一員。我理解他們過去2年因為嚴密的審視而經歷的挑戰，同時也支持他們希望有更獨立的生活。」

女王也指出，她要感謝兩人為這個國家的付出，同時「對梅根很快成為家族的一員特別引以為傲」，並希望今天的協議能夠讓他們展開快樂、和諧的新生活。（編輯：劉學源）1090119