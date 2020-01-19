台南市1月18日確診第2例境外移入登革熱病例，病例為居住鹽水區岸內里30多歲男性，赴柬埔寨旅遊期間，1月15日出現發燒及肌肉痠等症狀，1月17日返國，因發燒經機場檢疫站採檢，登革熱NS1快篩為陰性後返家休息。

登革熱防治中心在當日接獲該病例入境發燒症狀通報時，即進行住家孳生源清除及衛教，病例於1月18日PCR檢驗結果為陽性，確診（PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性），病毒型別為第二型。

病例主要活動範圍於鹽水區岸內里住家，目前同住家人無相關疑似症狀，1月19日進行居住地戶內外環境化學防治及加強孳清，防治中心將持續針對同住家人進行健康關懷。台南市登革熱防治中心籲請鹽水區岸內里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，並請周圍醫療院所提高警覺並加強通報。

台南市登革熱防治中心提醒醫療院所，春節將近，國外及東南亞國家返鄉人潮漸多，請加強有東南亞及南亞國家旅遊史之就醫民眾進行登革熱快篩及通報，方能及早啟動相關防疫機制。

再次呼籲，民眾規劃至東南亞及南亞國家旅遊或探親，請出國前做好居家環境積水容器清除及倒置，出國活動時做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹政府核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，返國後14日內，應密切留意自身健康情況。

如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。相關資訊請參閱台南市政府衛生局全球資訊網或1922防疫專線。