（中央社墨爾本19日綜合外電報導）澳洲野火肆虐重創當地觀光業。坎培拉當局今天表示，將挹注旅遊業7600萬澳元（約新台幣15.7億元）紓困。近來大雨也澆熄多處延燒數月的野火，有助於澳洲逐漸復原。

澳洲東部和南部沿岸地區野火本週降到100處以下，為數周以來首見，這波野火從去年9月延燒至今，已經燒掉約1個南韓面積的災區，災情目前出現稍稍緩和的跡象。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在宣布金援旅遊業的聲明中說：「針對這波災難性野火，聯邦政府將做出全面性和史無前例的回應。」

澳洲一向以原始純淨的海灘、豐富的野生動物，以及戶外運動盛行聞名。不過，野火延燒已造成當地約29人和數百萬隻動物喪命。

澳洲觀光產業委員會（Australian TourismIndustry Council）先前告訴路透社，觀光旅遊業損失近10億澳元（約新台幣206億元）。

澳洲旅遊出口委員會（Australian TourismExport Council）則是向「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）表示，今年觀光收入將損失45億澳元（約新台幣930億元）。

在被澳洲廣播公司新聞網（ABC News）問及7600萬澳元紓困金額是否足夠時，觀光部長伯明罕（SimonBirmingham）表示，這只是初步方案。

根據訪問文稿，伯明罕說：「隨著我們逐步復原重建，可能會需要更多的援助和資金。」

觀光業占澳洲年經濟產出超過3%，對國家經濟來說越來越重要。（譯者：黃靖貽/核稿：劉淑琴）1090119