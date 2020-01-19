（中央社記者王朝鈺新北19日電）吳姓男子去年底在新北市平溪區一處偏僻山區開設賭場，吳男不僅將賭場建設如同堡壘，為吸引賭客上門還以賓士車接送，警方喬裝賭客搭車直搗賭場，共帶回31人，訊後送辦或裁罰。

檢警調查，50歲吳姓男子為規避警方查緝，特地選在平溪區一處偏僻山區闢建以天九牌為主的職業大賭場，吳男還自行開闢道路，將賭場建設如同堡壘，賭客要進入賭場，還得經過層層驗證。

瑞芳警分局專案小組經多日埋伏跟監，發現有輛賓士車頻繁載送賭客進入賭場，警方今天凌晨喬裝成賭客在基隆市暖暖區搭車，幹員一上車便表明身分，對司機曉以大義，準備以木馬屠城方式直搗賭場。

首批幹員一進入賭場立刻控制工作人員和賭客，支援警力隨後到場，順利逮捕25名賭客和包含吳男在內共5名工作人員，並以關係人身分將屋主帶回說明，現場另查扣監視器、無線電及賭資新台幣51萬元。

警方訊後依賭博罪將包含吳男在內5名工作人員移送法辦，25名賭客則依社會秩序維護法各裁罰9000元，屋主則請回，至於賭場違建部分，將依法提報拆除。

瑞芳警分局呼籲，賭場帶來傷害不僅造成傾家蕩產，也可能衍生治安問題，警方將針對轄內易生不法處所加強查緝，並持續取締流竄性職業賭場。（編輯：李錫璋）1090119