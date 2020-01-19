（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普昨天敘述華府以無人機，狙殺伊朗重要將領蘇雷曼尼最後一刻所發生的事。他說，「遙遠的空中攝影機」拍到畫面，接著美軍開始倒數，之後發出「砰」的聲響。

美軍無人機3日在伊拉克巴格達國際機場，狙殺伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guards）聖城部隊（Al-Quds force）指揮官蘇雷曼尼（QassemSoleimani），以及與伊朗關係密切的伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）成員。

美國媒體報導，川普昨晚在佛羅里達州自家的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉辦募款餐會，他在晚宴上向在場的共和黨金主描述擊殺蘇雷曼尼的細節。

美國有線電視新聞網（CNN）今天播送一段錄音，當中川普透露有關擊殺蘇雷曼尼一事的新細節。川普說：「他原是所向無敵的。」

川普告訴前來的賓客：「他在說關於我們國家不好的事。他說：『我們要攻擊你們的國家。我們要殺死你們的人民。』我說：『這些廢話我們還要聽多少？』」

川普接著描述突襲現場狀況，並轉述他在華府坐鎮時，所接收到來自軍方的即時更新消息。

「他們說：『長官，這是遙遠空中攝影機所拍到的畫面。他們都在一起。他們還有2分11秒可以活。他們在車子裡。他們在一輛正在前進的裝甲車內。他們大約剩1分鐘可以活…30秒…10、9、8…然後突然『砰』的一聲。長官，他們死了。』」

川普承認美軍發動突襲「震驚全球」，但他說，蘇雷曼尼「理應受到重擊」，因為他必須為殺死「成千上萬名美國人」負責。這段敘述與川普8日所稱相互牴觸，當時川普表示，他「傷害並謀殺成千上萬名美軍」。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）1090119