去年11月26日發行個人ep的小春Kenzy宣傳期一路馬不停蹄，甫參加完kkbox風雲榜以頑童的身分跟瘦子、大淵一起獲頒風雲人物，並且帶來精采的表演後，今（19）日回到他長大的松山慈佑宮廟口前廣場舉辦個人首次的簽唱會，合作嘉賓李英宏、k9都來助陣合唱！

從知道要辦個人簽唱會那一刻起，小春Kenzy的心情是緊張又興奮的，確定可以回到松山慈佑宮前這個他小時候玩耍的地方舉辦，他便開始絞盡腦汁構思節目。小春Kenzy坦言緊張了一週，因為是首次自己的簽唱會，再來新歌都是第一次現場表演，很怕忘詞。因為場地辦在松山慈佑宮前，小春Kenzy希望可以讓整場活動的歌迷都體驗他平常遶境的盛況，他筊杯供奉的神明「玄天上帝」是否願意來看他的簽唱會，作為謝神的一部分，筊杯一次就聖杯，意味著「玄天上帝」答應到場一起觀看。

簽唱會現場的舞台，是一台結合嘻哈元素與硬派風格的17頓黑色重型卡車，內部除了配備專業燈光,音響系統與舞台表演空間之外，外部燈箱是小春Kenzy背部全裸的EP主視覺，台上掛了汝南堂香旗，由汝南堂頭旗車打頭陣進場。小春Kenzy跟k9演唱〈啥款〉、自己演唱〈沒在怕的〉接著請出嘉賓李英宏演唱〈香火〉，兩人沒有排練就直接上場表演仍然默契十足，在場所有的人都體會了一場最不一樣的簽唱會！這場簽唱會也是小春Kenzy宣傳期的最後一個通告，接下來他會去日本讓自己放個小假，農曆年後三月便會跟著熱狗MC HotDog一起去美國巡演。