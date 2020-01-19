（中央社奧斯汀18日綜合外電報導）美國維吉尼亞州首府里契蒙20日將舉行一場支持擁槍權的集會，州眾議會共和黨領袖吉伯特今天表示，不歡迎白人至上主義者及其他試圖散播「仇恨、暴力或內亂」的團體。

就在州眾議會共和黨領袖吉伯特（Todd Gilbert）發表聲明的前一天，維州最高法院裁定維持州長諾森（Ralph Northam）禁止攜帶武器至首府里契蒙（Richmond）州議會附近的禁令。支持擁槍權的人士將在里契蒙舉行集會，抗議民主黨在州議會推動強化槍枝管制的法規。

吉伯特在聲明中說：「我們這裡不歡迎，任何來里契蒙散播白人至上主義或其他形式仇恨、暴力或內亂的團體。我們和我們的民主黨同僚或許有所不同，但我們都是維吉尼亞人，我們會團結一致，反對來自任何團體的暴力或內亂威脅。」

民兵、新納粹主義者及其他團體誓言將參與這場集會，維州當局表示，活動料將吸引數以千計的人士參加，將力圖避免集會活動淪為暴力衝突。

州長諾森15日宣布首府州議會附近區域暫時禁止攜帶任何武器進入，以避免2017年維州沙洛茲維爾（Charlottesville）的暴力衝突重演，當時白人至上團體和反種族歧視兩派人馬同時遊行，最後演變成暴力衝突釀成死傷。

支持擁槍權的主辦單位維吉尼亞公民防衛聯盟（Virginia Citizens Defense League）昨晚在聲明中呼籲，20日前往州議會會場的1萬人遵守州長禁令，不得攜帶任何武器。聲明中也呼籲另外數萬人可攜武器站在緊鄰指定集會場地的外圍區域，展現對美國憲法允許人民攜帶武器的支持。

美國總統川普昨天推文支持集會主辦方，並說美國憲法正遭到維吉尼亞州近來槍枝管制措施的攻擊。

維吉尼亞州參議會16日晚間通過法案，將要求對所有槍枝販售進行背景查核，將槍枝購買限制到每個月一把，並恢復地方政府禁止公共建築等場所攜帶槍枝的權力。（譯者：侯文婷/核稿：劉淑琴）1090119