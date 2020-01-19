（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市梨山佳陽地區火燒山，雖然台中市消防局與空勤總隊陸空馳援滅火，但因現場風勢助長，火勢延燒2.5公頃仍未撲滅，大片林木燃燒，所幸目前未發現受困的動物。

台中市和平區梨山佳陽地區台8線69公里處林班地，今天上午8時傳出火燒山，現場濃煙密布，東勢林管處獲報後成立應變小組，初估延燒面積約1.5公頃，截至傍晚，因風勢助長延燒面積達2.5公頃。

東勢林管處指出，火燒山的好發時節在每年的10月至翌年的4月間，山區林班地多緊鄰人為活動多的果園，有時可能因焚燒垃圾、雜草，風勢助長加上氣候乾燥，小火星就會引發森林大火。

此次梨山佳陽火燒山，火場範圍為林班地加部分原住民保留地，地被硬草類植物及矮灌木叢等輕質燃料起火，火場分佈許多乾燥的芒草，加上風勢大助長火勢，火勢延燒2.5公頃，入夜後，東勢林管處派員監看火情，確切的火燒原因，有待警消調查釐清。

澳洲森林大火延燒數月，造成許多野生動物受傷、死亡，林管處指出，台中梨山佳陽火燒山的火場位置在海拔1600公尺左右，山間林相為針闊葉混合林，為許多野生的山羌、獼猴、鳥類的棲息地，所幸並未發現有受困的動物。

東勢林管處指出，107年至108年間，管轄區域發生25場火燒山事故，火燒山過後，會進行復舊造林，先巡視火場，移除無法重生的火燒木，在梅雨季節、清明時節等適期造林，讓新造林在雨水的滋潤下，順利生長。

森林大火損壞林相、影響生態，東勢林管處呼籲，高山農民、遊客不要任意燒雜草、垃圾，星星之火可以燎原，將垃圾帶下山，避免引發森林大火。森林法規定，放火燒毀他人的森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人的森林者，最高可處2年有期徒刑，除負刑責外尚須負民事賠償責任。（編輯：陳清芳）1090119