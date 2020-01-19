（中央社紐約18日綜合外電報導）美國規模最大且最具代表性的公共圖書館之一─紐約公共圖書館，今年屆滿125週年，現今分館多達92座。「時代」（TIME）雜誌本週回顧館方計算的歷年借閱排行榜前10名。

● 第1名：「下雪天」（The Snowy Day），以撒．傑克．濟慈（Ezra Jack Keats）著。

本書是紐約公共圖書館（New York PublicLibrary）借閱次數最高的書籍，書中描繪一名小男孩單純而快樂在雪地裡遊戲，沉醉其中。據館方描述：「本書故事精彩，作者對（主角）彼得及其冬日冒險故事的生動敘述，超越世代藩籬。」

這本童書出版於1962年，累積借閱次數多達48萬5583次，在各社區分館年年都是流通率最高的書籍。

● 第2名：「戴帽子的貓」（The Cat in the Hat），蘇斯博士（Dr. Seuss）著。

館方形容：「在這份排行榜中，本書或許最具時代精神，經常是讀者借閱的首選，也常常被當成生日或準媽媽派對的禮物。」

蘇斯博士這本經典圖畫書，描繪一隻淘氣的貓咪如何搗亂一對無聊小兄妹乏味的一天。本書自1957年出版以來便深受歡迎，在紐約公共圖書館的借閱次數達46萬9650次。

● 第3名：「1984」（1984），喬治‧歐威爾（George Orwell）著。

喬治‧歐威爾這本反烏托邦巨作，是紐約公共圖書館最多人借閱的成人閱讀書籍，借閱次數達44萬1770次。

書中描繪一個遭受政府監控與戰爭籠罩的陰鬱社會。館方表示：「本書具普世吸引力，篇幅相對較短，使其深受歡迎且能迅速讀完。」

● 第4名：「野獸國」（Where the Wild ThingsAre），莫里斯‧桑塔克（Maurice Sendak）著。

莫里斯‧桑塔克這本圖畫書出版於1963年，曾獲兒童繪本大獎「凱迪克獎」（Caldecott Medal），累計借閱次數達43萬6016次。

本書敘述被人誤會的主角麥克斯（Max）如何在臥房裡創造一個魔幻野獸國度，藉此鼓勵讀者運用想像力來紓解自身情緒。館方指出本書畫作特別吸引人，「這就是為何這麼多年過去，麥克斯依然流行」。

● 第5名：「梅岡城故事」（To Kill aMockingbird），哈波．李（Harper Lee）著。

本書堪稱當代美國文學重要作品，曾獲1961年普立茲小說獎（Pulitzer Prize for Fiction），累積借閱次數為42萬2912次。

「梅岡城故事」以1930年代的美國阿拉巴馬州為背景，書中處理到種族主義、道德觀和希望等議題，出版後即大獲好評。根據紐約公共圖書館，本書「長年榮登初中和高中閱讀清單的最愛書籍」。

● 第6名：「夏綠蒂的網」（Charlotte's Web），EB懷特（E.B. White）著。

EB懷特這本敘述友誼、恐懼和失去的不朽作品出版於1952年，在紐約公共圖書借閱次數達33萬7948次。

本書敘述一隻蜘蛛和一隻小豬結為朋友的故事，吸引各年齡層的讀者。館方形容：「沒人能忘記這個故事。這是為人父母經常愛跟小孩分享的故事之一。」

● 第7名：「華氏451度」（Fahrenheit 451），雷‧布萊德柏利（Ray Bradbury）著。

若干美國讀者可能會發現自己在中學英文課讀過這本書。書中主角是一名消防員，生活在一個把書視為萬惡淵藪並加以焚毀的反烏托邦世界。

這本1953年出版的科幻小說是紐約公共圖書館最受歡迎的書籍之一，借閱次數達31萬6404次。館方並表示，如同排行榜中的其他書籍，本書「因現今所發生的事件，受歡迎程度大增」。

● 第8名：「人性的弱點：卡內基教你贏得友誼並影響他人」（How to Win Friends & InfluencePeople）， 戴爾．卡內基（Dale Carnegie）著。

卡內基這本1936年出版的暢銷自助手冊，替尋求改善個人生活與職涯的所有人提供建議。館方寫道，儘管本書流通率登頂已是多年前的事，「尋找交友與影響他人之鑰的新讀者，仍持續衝高借閱數字」。

本書提供多種如何建立穩固人際關係的要訣，累計借閱次數為28萬4524次。

● 第9名：「哈利波特：神秘的魔法石」（HarryPotter and the Sorcerer's Stone），JK羅琳（J.K.Rowling）著。

在紐約公共圖書館歷年借閱排行清單中，JK羅琳的「哈利波特」系列首集以23萬1022次上榜，堪稱成就不凡。館方寫道，本書1998年才進入美國書市，意味著它必須跟「已在圖書館架上屹立數十年的書籍競爭」。

這本奇幻小說是「哈利波特」系列的第一集。它為所有年齡層的讀者，介紹這名傳奇男孩巫師所屬的魔法世界。由於跟排行榜上其他書籍相比，本書出版時間不算長，館方預期未來十年它的排名會繼續「向上攀升」。

● 第10名：「好餓的毛毛蟲」（The Very HungryCaterpillar），艾瑞．卡爾（Eric Carle）著。

這本童書累計借閱次數達18萬9550次。館方在網站上指出，本書的「互動性與獨特編排，讓圖書館員與教師特別喜歡」。

「好餓的毛毛蟲」出版於1969年，讀者可逐頁跟隨一隻毛毛蟲從一開始的飢餓，到吃下一切的變化過程。這本經典之作搭配明亮與活潑的插畫，深受小讀者喜愛，圖書館方面更稱它是「孩子學習閱讀的主要書籍」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090119