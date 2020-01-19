（中央社記者陳妍君八打雁省19日專電）菲律賓塔爾火山噴發後，約8萬多名噴發區域居民被安置到收容所避難。一群旅菲台灣人一天內募得30萬披索（約新台幣18萬元），採購物資送往災區，盼協助災民度過難關。

塔爾火山（Taal）位於八打雁省（Batangas），距馬尼拉約65公里，12日下午噴發約1公里高火山灰雲後，火山活動至今未停。由於旅遊勝地大雅台（Tagaytay）鄰近塔爾火山，火山噴發使當地旅遊業大為蕭條，災民生計也受衝擊。

經營混凝土機械公司的台商高珍妮召集約40名台灣人和公司員工組成的志工今天前往八打雁省納宿布鎮（Nasugbu），捐助物資給受災民眾。

高珍妮在一群旅菲台灣人和丈夫施秋漢支持下，建立「在菲週六慈善月捐便當/物資」群組，多年來每月到貧困社區捐助物資。

她告訴中央社記者，這次火山噴發，群組裡的200多人一天內募集到30萬披索；除了每月固定捐贈的3200公斤白米及二手衣物，他們還採購泡麵、牛奶、咖啡、罐頭、瓶裝水、牙刷、被單和毛毯，帶來給災民。

高珍妮說，群組內大部分是旅菲台灣人，看到火山噴發災害，大家踴躍捐款，今天到八打雁省一路上也看到很多前往賑災的車隊。

她表示，大雅台是觀光城鎮，她丈夫也在大雅台經營飯店，「大家想趕快開業，所以每天真的在不停地刷（火山灰）。我們已經刷了大概一個星期了，還沒刷完」；雖然短期內觀光業很難恢復，還是希望火山活動盡快平息。

除了旅菲台商，年輕人愛心也不落人後。今年高二的張佑汝一家人隨父親來菲，在母親帶領下和弟弟積極參與志工工作，還集結國中同學力量，募集二手衣物，透過台商協助送到菲律賓來。

張佑汝說：「我去年來到菲律賓，參加物資發送活動，看到很多他們當地的居民需要衣服跟鞋子，所以就想要募集。」

她表示，國中同學一開始覺得「會不會太遠，我們可能做不太起來。可是我們就一步一步慢慢地弄」，最後募集到14箱衣物。

張佑汝說，剛好火山噴發，居民撤離家園時沒辦法帶太多物資，很多災民需要衣服、棉被或鞋子，「主要是希望可以幫他們」，她也從中感受到助人的快樂。

塔爾火山噴發後，截至今天傍晚6時，當局已測得701次火山地震，強烈的地震活動可能意味岩漿不斷侵入塔爾火山結構，可能引發進一步噴發。目前警戒層級維持第4級，代表「數小時到數天內可能發生危險的爆發」。（編輯：陳永昌）1090119