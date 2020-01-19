（中央社記者戴雅真倫敦19日專電）英國哈利王子與妻子梅根即將正式和王室成員的公眾生活告別，許多英國民眾認為王室成員也有權利追求想要的生活，給予兩人祝福，但也有民眾不以為然，認為太過離經叛道。

白金漢宮與女王昨天發布聲明，正式宣告有關哈利王子一家命運的討論告一段落，哈利與梅根未來將不能再使用「殿下」頭銜（HRH），不會再領取身為王室成員的納稅人資助，同時不再正式代表英國女王伊麗莎白二世，可以追求他們想要的獨立生活。新安排將於2020年春天生效。

白金漢宮表示，哈利與梅根理解他們必須退出所有王室義務，包括正式的軍事任命職務，但他們私人的贊助與社團將會繼續經營。

不過，白金漢宮的聲明並沒有解決所有疑問，畢竟納稅人資助僅占兩人花費的一小部分，絕大多數還是來自於父親查爾斯王子，聲明並沒有說明「爸爸牌」金援是否會繼續提供。

部分英國媒體分析，哈利與梅根原本只是想要「退居幕後」，但結果卻比他們想像的更嚴重，變成「完全退出」。

英國廣播公司（BBC）王室記者戴蒙德（JonnyDymond）評論，哈利與梅根未來「沒有頭銜、沒有王室義務、沒有軍事職務、沒有出訪，可以大多時間待在加拿大，也不拿大眾的錢」，簡直不能想像有比這更一刀兩斷的分手方式。兩人雖然依舊是王室家族成員，但基本上不能算是王族。

哈利與梅根想要脫離王室生活的新聞近來吵得沸沸揚揚，媒體甚至仿造「脫歐」（Brexit），創造出了Megxit這個字，把梅根的名字融入，顯然認為兩人想要離開，梅根的責任較大。

從梅根嫁入王室後，一直對她意見頗多的電視名嘴摩根（Piers Morgan）在消息傳出後在推特發表評論表示：「意外梅根花了這麼久時間才讓哈利拋棄他的家人、王室、軍隊，還有他的國家。」

他還譏諷：「梅根和哈利想要他們那一塊蛋糕，不過女王剛把蛋糕端回去了王室廚房。」

其實，哈利與梅根的決定似乎不令人意外，畢竟相較於威廉王子，哈利向來較為叛逆，而迎娶梅根後，兩人也做出不少打破王室傳統的事，包括生下亞契後不在媒體面前亮相，選擇保有隱私等。

從去年下半年，兩人對於王室生活的不適應也被搬上檯面。梅根接受媒體訪問，直言懷孕時還得被媒體緊迫盯人，讓她壓力很大。兩人也與媒體對簿公堂，控告八卦媒體侵犯隱私與竊聽電話。

去年底的耶誕假期，哈利一家也選擇到加拿大度過，沒有按慣例出席禮拜。假期結束後，醞釀的一切終於爆發。

英國民眾對於哈利梅根的決定看法兩極，有些認為哈利早就有遠離王室生活的心思，梅根只是催化劑，而且即便是王室成員也應該有喘息空間，媒體確實將他們逼得太緊，希望他們未來能幸福生活。

有民眾提出瑞典國王去年把5名孫子從王室名單中除名，不再享有「殿下」頭銜、不執行官方職務，認為王室成員追求新生活早有先例。

但也有民眾認為，梅根是個演員，應該早就與狗仔交手，在嫁入王室之前也知道未來生活會攤在陽光下，況且英國媒體起初對她的觀感很好，是她自己造成情況惡化。

更有網友毒舌批評，梅根把哈利變成一個「唯妻是從」的妻奴，希望哈利以後不要後悔。（編輯：陳永昌）1090119