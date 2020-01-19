（中央社貝魯特19日綜合外電報導）黎巴嫩維安部隊與抗議者昨晚在首都貝魯特（Beirut）市區陷入數小時衝突，急救人員已治療超過300名傷者。前總理哈里里今天呼籲政界迅速組成新政府，並為經濟危機尋求解方。

路透社報導，黎巴嫩各地自去年10月起爆發抗議，過程大致和平，昨晚則是情勢最緊繃的其中一波暴力事件，受傷人數也是最多。

目前黎巴嫩正逐步深陷數十年來最嚴重的經濟危機，民眾對於自1975至1990年內戰以來便主導國家的統治菁英備感憤怒。

黎巴嫩紅十字會（The Lebanese Red Cross）說，昨晚已治療衝突雙方共220名傷者，並將其中80人送醫。黎巴嫩民防總局（Lebanese Civil Defense）也表示另外協助了114人。

哈里里（Saad al-Hariri）今天呼籲政界人物迅速組成新政府，並替黎巴嫩經濟危機尋找解決之道。

哈里里去年10月因遭遇抗議壓力辭去總理。今天他推文說：「要平息這場民眾風暴有路可循。別再浪費時間、組成政府、替政治和經濟解方開啟大門。」

哈里里表示：「讓軍隊、維安部隊與抗議者處於對峙狀態，如同在問題裡兜圈子。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090119