（中央社台北19日電）香港民間集會團隊今天下午在中環遮打花園發起「天下制裁」集會，但中途遭港警腰斬終止，隨後引爆警民衝突，有多人掛彩、數人被捕；而抗議行動也分散持續，旺角一帶至晚間仍有市民聚集。

至於集會人數部分，主辦方民間集會團隊稱，至少有15萬人參與；但警方表示，高峰期有1萬1680人參與。活動發言人劉穎匡傍晚在灣仔遭警方拘捕，罪名是涉嫌煽動群眾情緒，以及違反不反對通知書中「不可擠滿遮打花園和遮打道」的條款。

官方香港電台報導，「天下制裁」集會獲警方不反對通知書，下午3時在遮打花園與遮打道舉行，主辦方呼籲市民進行「流水式集會」；但因現場參與市民持續湧入擠爆場地，加上中環一帶出現黑衣「勇武」抗爭，引發第一波警民流血衝突。

約莫下午4時許，身穿便裝的港警東區警民關係主任走上集會舞台，要求劉穎匡宣布集會終止，引起台下市民不滿；隨後，在場民眾發現數名便衣員警，遂包圍圍毆「私了」，防暴警察增援並發射催淚彈，現場一片混亂。

此後，大批參與集會市民轉搭地鐵至九龍一帶「逛街」抗議，至晚間10時許，旺角一帶仍有數百民眾聚集的街道兩側、繼續與警方對峙；而港警也按慣例，在市區「無差別」搜捕黑衣年輕人。

對於遮打花園的衝突，港島總區高級警司吳樂俊晚間表示，最少4名警員受傷、其中1人留院觀察；警方在集會現場一帶的截查行動拘捕8名男子，他們持有錘子、扳手與伸縮棍等攻擊性武器。

至於便衣員警遭「私了」，民間集會團隊發言人劉穎匡表示，便衣人員直到民眾聚集及情緒高漲後、才願意展示委任證，警方需負最大責任。不過，港警下午在劉穎匡對現場媒體解釋原因後，當著眾媒體面前將他拘捕。

由於此次集會主題之一是要求各國「制裁香港」，港府下午也發布聲明稱，「部分集會人士要求外國政府干涉香港事務及實施『制裁』，特區政府對此表示極度遺憾」；特區政府重申，外國不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。（編輯：林克倫/邱國強）1090119