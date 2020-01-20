百貨視聽家電銷售領導品牌集雅社苗栗尚順專櫃1月17日開幕！首度在苗栗插旗，同時這也是集雅社第50家，為歡慶新店開幕，不只尚順專櫃推出獨家優惠，全台分店同步推出下殺活動，讓消費者在農曆春節買到賺到。

尚順專櫃位於苗栗尚順購物中心5樓，不只佔地大，還是智慧生活體驗店型，為慶祝開幕，尚順專櫃即日起推出眾多優惠活動給消費者，除了有超過15天的滿萬送千活動外，開幕當周六日只要來店消費，不限金額就送星巴克咖啡兌換券和紅包袋，數量有限，送完為止。

另外，苗栗尚順專櫃滿額禮超有誠意，消費滿5萬、10萬和15萬元，就送出三段式磨刀器、收納刀具組和鋁壓鑄方形煎鍋，買越多賺越多；而尚順專櫃也推出不少單店獨家優惠，像是WHARFEDALE、SONATA和YAMAHA頂級商品而搭配的濃情英格蘭家庭劇院組售價現省近萬元，再送市價3,490元SONY藍光播放器、而Klipsch無線藍芽喇叭也祭出近七折優惠，讓民眾打造居家視聽娛樂無痛升級。

最重要的是，集雅社以服務全台顧客為目標，為了讓更多顧客也能享受優質家電體驗，首度在苗栗插旗，讓苗栗民眾也能感受到集雅社優質服務及商品，除此之外，尚順專櫃是集雅社第50個據點，達到全台50家的里程碑，全部分店這次通通推出超殺活動同慶，讓全省消費者感受到集雅社的優惠誠意。

即日起到1月31日50家分店同步，推出年終戰SAMSUNG超強獨家組合，像是65型 QLED 8K量子電視＋19公斤潔徑門系列滾筒洗衣機組合，下殺只要168,888元，且回函還再送郵政禮券10,000元和Galaxy A20手機，一舉照顧全家人，最適合家庭購買。

且店內也會推出熱賣商品驚喜價格，讓消費者逛街挖寶，像是清掃家電有Panasonic無線吸塵器、HITACHI無線吸塵器、LG三眼濕拖清潔機器人等都能在現場找到獨家優惠價，還能輕鬆打掃家裡。

農曆春節快到，不少人家中開始除舊佈新，業者同步祭出喜迎春活動，除了電視、冰箱和洗衣機等商品折扣外，像是電子鍋、吹風機和掃地機器人等都有限量出清優惠價，包含LG 65型4K OLED特價159,000元，除了現省40,000元，還有獨家加碼送X BOX ONE 500G乙台；另外，限量的SHARP 601公升6門電冰箱，特價74,400元、LG手持無線吸塵器近５折優惠，限量10台。

集雅社歡慶第50家開幕，全台分店在年前祭出眾多優惠，就是要讓消費者能在春節前省點荷包，用優惠價格把好的商品帶回家。