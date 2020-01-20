（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國白金漢宮昨天宣布，哈利王子與妻子梅根未來不再使用「殿下」頭銜。根據外媒今天公布的部分訪問內容，梅根的父親湯瑪斯指責她的女兒「貶低」英國王室。

英國白金漢宮（Buckingham Palace）昨天宣布，哈利王子（Prince Harry）及其妻子梅根（MeghanMarkle）未來將不再使用「殿下」頭銜（HRH），不會再領取身為王室成員的納稅人資助，並可以追求他們想要的獨立生活。

英國王室本月稍早陷入混亂，因為35歲的哈利與梅根宣布，他們希望減少履行王室義務，並增加在北美洲度過的時間。

法新社報導，哈利與梅根今天展開新生活，某種程度上開始要像平民一樣，必須擔心自己的財務狀況以及自身安全。

不過，梅根關係疏遠的父親湯瑪斯（ThomasMarkle）不贊同女兒的做法。他在英國「第5頻道」新聞（Channel 5）所拍攝的紀錄片中說，他認為38歲的梅根拋棄「每個女孩的夢想」。

「第5頻道」新聞今天公布部分訪問內容，並稱將在「未來幾週」內播出完整紀錄片。

湯瑪斯形容英國王室是「歷來歷史最悠久的制度之一」，還說梅根2018年5月嫁給哈利時，兩人都接下「成為王室成員並代表王室」的義務。

湯瑪斯說：「他們正在破壞它（王室制度）、貶低它、使它變得殘破不堪…他們讓王室變得廉價。這很荒謬，他們不該這麼做。」

但英國首相強生（Boris Johnson）對此事抱持樂觀態度。他今天表示，他認為全英國都希望祝福哈利和梅根一切順利。

強生今天出席德國首都柏林舉辦有關利比亞議題的峰會。他在當地接受英國「天空新聞網」（Sky News）訪問時說：「我認為全國都會一起祝福他們未來一切順利。」（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090119