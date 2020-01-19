（中央社德黑蘭19日綜合外電報導）伊朗通訊社（Iranian News Agency）今天報導，伊朗軍方8日擊落一架烏克蘭客機後，當局打算自己解讀客機的黑盒子數據，否認稍早媒體報導要把黑盒子移交烏克蘭的說法。

伊朗民航組織（Iran Civil AviationOrganisation）負責空難調查的官員芮塞法（HassanRezaifar）告訴伊朗通訊社：「我們試著在伊朗解讀黑盒子。不然，我們的選擇有烏克蘭和法國，但截至目前為止，尚未決定要將黑盒子送往另一個國家。」

但伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim NewsAgency）昨天報導引述芮塞法的說法，俗稱黑盒子的飛航紀錄器無法在伊朗解讀，在基輔當局多次要求後，黑盒子將移交給烏克蘭。

路透社報導，目前尚不清楚芮塞法為何改變說法。

烏克蘭國際航空（Ukraine InternationalAirlines）一架波音737-800客機本月8日原定從伊朗首都德黑蘭飛往烏克蘭首都基輔，卻在起飛後不久墜機，機上176人全數罹難。

起初西方國家指控伊朗發射飛彈擊落這架客機，但伊朗當局多次否認，最終才在11日承認是軍方「非蓄意」將飛機擊落。（譯者：陳彥鈞）1090120