（中央社柏林19日綜合外電報導）多國領袖今天齊聚德國柏林進行峰會商討利比亞內戰危機，與會領袖承諾停止干涉內戰，並遵守聯合國的武器禁運令。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都同意停止干涉利比亞內戰的計畫，無論是透過武器、軍隊或金援等形式。

今天柏林峰會焦點是利比亞衝突的交戰雙方，東部軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）與聯合國承認的利比亞全國團結政府（GNA）總理沙拉吉（Fayezal-Sarraj），但峰會沒能促使兩人見面展開對話，也沒能讓雙方簽署永久停火協議。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示：「利比亞的情勢相當截然不同，要保證立即遵守停火根本不容易。但我希望透過今天的會議，我們有機會能更進一步達成停火。」

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在峰會結束後告訴記者：「很顯然，我們還沒能成功促成雙方展開認真且穩定的對話。」

拉夫羅夫還說，儘管如此，利比亞交戰雙方仍向前邁出了「一小步」。

哈夫塔的部隊去年4月揮軍直搗首都的黎波里（Tripoli），並與全國團結政府的軍隊爆發長達數個月衝突，造成至少2000多人喪命，數以萬計民眾流離失所。

這場內戰衝突中，沙拉吉的全國團結政府得到土耳其和卡達的支持，哈夫塔則獲得俄國、埃及和阿拉伯聯合大公國的支持。（譯者：陳彥鈞）1090120