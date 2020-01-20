中國人行週一 (20 日) 公布 2020 年 1 月份一年期貸款市場報價利率 (LPR) 為 4.15%，預期 4.1%，前期 4.15%；五年期貸款市場報價利率 (LPR) 為 4.8%，預期 4.8%，前期 4.8%。

資料來源: 中國銀行間同業拆款中心

業內指出，1 月份一年期 LPR 未調降是出乎市場預期，即便在這次報價公布前，中國人行在近一個月內已釋出短、中、長期逾人民幣 2 兆元的流動性。

今日中國人行再進行逆回購操作，向市場提供人民幣 2500 億元活水。因此截至目前為止，中國人行已連續四個交易日向市場釋出流動性，累計金額高達人民幣 1.35 兆元，加上 1 月初調降存準率所釋放的逾人民幣 8000 億元資金，近一個月中國人行向市場供應的活水累計逾人民幣 2.15 兆元。

不過，根據中國中信證券粗估，1 月份流動性總缺口約人民幣 3.2 兆元，所以相抵之下仍有人民幣 1.05 兆元的資金缺口。

自去年 8 月中國人行針對中國市場利率進行改革，至今年 1 月 20 日止，已公布第六次 LPR 報價。1 年期 LPR 在去年 8 月和 9 月分別下調 5 個基點，去年 10 月則維持不變，去年 11 月又再下調 5 個基點，之後去年 12 月和今年 1 月均保持不變。

至於 5 年期 LPR 方面，在去年 8 月首度公布後，在去年 9 月和 10 月、12 月和今年 1 月均並未調降，只有在去年 11 月曾下調 5 個基點。

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