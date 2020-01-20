牙周病導致牙肉萎縮 牙周治療重現美齒笑容

年約30歲的巫小姐，發現自己牙周病的問題導致牙齒開始慢慢變長、牙肉萎縮、牙齒的縫隙也愈來愈大，加上還有口臭的困擾，心裡直覺不安，深怕過些時候整顆牙齒都會掉下來，趕緊求助專業牙醫師診斷治療，牙周病治療完後又搭配牙齦整形手術，才讓她重拾燦爛有自信的美麗笑容。

牙周病是一種慢性且持續性的細菌感染疾病，好發在牙齦、牙周韌帶和牙床骨頭。牙醫師呂睿庭表示，巫小姐是因為牙周細菌侵蝕牙床骨所引發的牙肉萎縮、縫隙變大，若不及時處理，牙周囊袋會隨著骨頭的流失越來越深，牙齦萎縮情形恐更加嚴重。

常見的牙周病類型可分為牙齦炎和成人型牙周病。初期罹患牙齦炎表徵為牙齦紅腫，偶爾刷牙會流血，此階段就會建議趕緊看牙醫，進行牙齒基本清潔，防止細菌不要持續往牙床骨頭下方侵蝕。若輕忽了初期發炎的急性期，牙周病菌將會持續往牙周囊袋內堆積，牙床骨會遭更多破壞，不僅牙齦萎縮、牙齒變長或紅腫有膿包，中重度的牙周病讓牙齒開始出現輕微搖晃，嚴重時可能不小心搖一搖，牙齒就應聲落下。

呂睿庭說明，牙周病的治療主要包括傳統和雷射2種治療方式，傳統牙周病治療是利用手術刀將牙齦切開翻瓣，刮除牙齦內牙面的結石和汙垢，必須經過多次療程，尤其重度牙病患需多次清創，然而這種治療方式疼痛、傷口大、流血較多，術後復原也較慢，病患常有恐懼感。而水波雷射療法則是利用雷射能量與水氣結合，以水光子原理用來切除牙齒、牙骨和牙齦組織，能保留更多健康的結構，好處是傷口小、疼痛度低、復原也快速。

最好的做法是先用傳統開刀翻瓣至一半，再搭配水波雷射進行牙齦深層的清潔，藉由傳統工具將牙周病菌刮除乾淨，並做骨頭修整、最後進行縫合。呂睿庭解釋，若當中發現牙周結石深入至囊袋底部或牙根，就需要補足牙床骨的缺損，約需3至6個月才能完成。

通常牙周病治療完後觀察2至3個月，若牙齦萎縮導致牙齦有高有低，尤其影響門面時就會不美觀，可透過牙齦整形調整為一致高度，若牙齦萎縮嚴重時可剪取上顎軟肉填補牙齦；另外一種情況是原本牙齒長度就偏短，此時可將原本的牙齦往上修整與治療後的牙齦等高，這樣就能露出適中的牙齒。其他包括牙弓過窄、智齒牙肉過多包覆前面大臼齒，也可使用水波雷射進行牙齦整形將多餘牙肉修掉，讓牙齒露出更完整，有助日後清潔。

罹患牙周病的因素很多，未做好牙齒與牙縫清潔通常是主因，呂睿庭提醒，牙醫師協助將牙周病菌清除乾淨後，病患返家後需切實做好正確清潔刷牙的居家保養，並遵照醫囑定期回診，尤其牙周治療完後4個月內是黃金修復期，也是2度復發高峰期，不應輕忽。