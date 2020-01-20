（中央社德州奧斯汀19日綜合外電報導）美國總統川普今天打包票說，他與北京簽訂的貿易協議可以促成美國農產品獲得大量購買，希望飽受美中關稅戰影響的美國農人能夠放心。

路透社報導指出，川普一邊抨擊試圖透過彈劾拉他下台的民主黨人，一邊說希望能在華府戴牛仔帽，他在德州的這段談話，具備了政治競選演說的一切特色。

川普在德州奧斯汀的美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）年度大會講話前，先揮了揮手上的「農業期刊」（Farm Journal），他說，期刊民調顯示，他在農民與牧場主人間享有廣大支持。

川普2016年大選贏得德州，今年11月也希望再度在此拿下勝利。

川普表示，他15日與中國簽訂的初步貿易協議將嘉惠農民。川普並感謝農民，在他必須兩次對中國關稅鎖定的農牧業者紓困數十億美元之後，仍願意支持他。

他說：「你們堅持奮戰，你們總和我站在一起。你們從沒想過放棄，而我們做到了。」

參議院針對川普的彈劾案審理將於21日正式展開。

川普說：「我被這些激進左派瘋子彈劾，但那沒關係，農人支持川普。」

美中第一階段貿易協議意在緩和雙方18個月來關稅戰針鋒相對引發的緊張關係。這世界兩大經濟體的戰爭，重創了全球成長。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090120