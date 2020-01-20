（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）南韓媒體報導，北韓國務委員會委員長金正恩更換了一直負責與美國進行非核化談判的外務相（外交部長）李容浩，任命對美國、對南韓強硬派的李善權為繼任者。

南韓「東亞日報」今天在頭版以「北韓將軍部強硬派拉上對美國外交正前方」為標題，就北韓撤換外務相李容浩作出報導。新任外務相是祖國和平統一委員會委員長李善權。

南韓政府19日指出，北韓上週末向外國駐平壤大使館通報說，外務相從李容浩換成了李善權。這一人事更迭是自2016年金正恩被擁戴為國務委員會委員長後，4年來第一次更換外務相。

北韓的「外交元老」、勞動黨中央委員會副委員長兼國際部長李洙墉日前也被撤換，由曾任駐俄羅斯大使的金亨俊接替。

金正恩去年底在黨中央全會上，針對華盛頓宣佈正面突破。他這次以破格撤換外交雙指揮，向美國明確發出「先保障體制、後非核化」的訊息。

李善權出身於軍方，曾擔任南北韓軍事工作會談代表，他曾為祖國和平統一委員會委員長率領北韓高層代表團，主要負責南北韓談判。他與同樣是軍方出身、被認為是「天安艦」被襲事件責任人的前統一戰線部部長金英哲等同為強硬派。

報導指出，有「美國通」之稱的李容浩，曾與對美國事務總負責人、外務省第一副相崔善姬一同指揮過兩次「川金會」，他之所以去職是因為北韓和美國對話陷入膠著狀態。

總管北韓外交的李洙墉也被排除在由黨領導層組成的「抗日遊擊隊一世」黃順姬的國家葬禮委員會名單之外，被確認已遭撤換。

金正恩撤換李洙墉、李容浩，提拔幾乎沒有外交經驗的李善權為外務相，被解讀為如果美國總統川普不採取保障北韓體制等令人滿意的相應措施，非核化談判就不會進行。

不過，南韓政府消息靈通人士表示：李善權曾領導與南韓談判，隨著他的上位，「先美國、後南韓」的基調可能會發生變化。

南韓的北韓大學院大學教授梁茂進（音譯）表示：軍方出身的強硬派李善權被提拔為外務相是非常罕見的，這是向美國施壓的象徵性措施，是在打開與美國對話之門的同時，貫徹「先保障體制、後非核化」的原則。

報導稱，在川普總統的親筆信外交上，北韓也明確了對美強硬路線，預計北韓和美國對話將不可避免地長期膠著。（編輯：高照芬）1090120