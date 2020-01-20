（中央社華盛頓19日綜合外電報導）「紐約時報」今天表態力挺聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）與華倫（Elizabeth Warren）角逐民主黨總統初選，這是紐時首度在一場選舉中同時支持兩位參選人。

在愛阿華州黨團會議2月3日登場、正式揭開總統初選季前僅僅數週，立場偏自由派的紐時做出表態。

紐時形容麻薩諸塞州聯邦參議員華倫是「激進派」，明尼蘇達州聯邦參議員克羅布查則是「現實主義」之選。

紐時編輯委員會（editorial board）寫道：「兩種願景的重要辯論正在進行，或許會定義這個（民主）黨、甚至整個國家的未來。」

「這個黨的一些人認為川普總統離經叛道，相信美國有可能回歸到更理智的狀態；也有人認為川普總統是腐敗政經體制的產物，糟糕到得被取而代之。」

「激進與現實的模式都該慎重考慮，所以我們才會對兩種作風最讓人印象深刻的參選人給予支持。她們是華倫和克羅布查。」

華倫民調持續屈居前副總統拜登（Joe Biden）與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）之後，穩定保持第3。夏天時她民調一度拉高，10月之後又見下滑。

但紐時認為華倫是新一代的「民主黨左派翹楚」，稱許她在組織與社會改革方面的政見。

紐時編輯委員會指出：「華倫女士爭取提名之路挑戰重重，但並非天方夜譚。」

至於較溫和派的克羅布查方面，紐時認為，她「長期任職參院與超然的資歷，會讓她成為一位喬事人（貨真價實的喬事人）以及民主黨各派系的整合者，或許也會是整個國家的整合者」。

紐時總結道：「但願最棒的女性勝選。」

紐時在自家電視節目The Weekly詳述決定力挺華倫與克羅布查的過程，這是紐時第一次這樣公布。

節目拍攝編輯委員會和民主黨9位參選人的訪談過程，除了華倫與克羅布查，紐時也訪談拜登、桑德斯、億萬富翁思特爾（Tom Steyer）、台灣移民第2代楊安澤（Andrew Yang）、印第安納州南本德市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、前麻薩諸塞州州長派屈克（Deval Patrick）、新澤西州聯邦參議員布克（CoryBooker），其中布克已於去年12月宣布退出初選。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1090120