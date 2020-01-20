（中央社記者沈朋達台北20日電）因「廈門聚會」遭中國政府逮捕的維權律師家屬今天指控，官方不讓律師會見且騷擾家屬生活。台灣律師為此呼籲國際社會關注此事，當今中國律師處境比白色恐怖時代的台灣還差。

台灣聲援中國人權律師網絡和民進黨籍立委尤美女今天下午在立法院召開「台港打臉，習近平繼續抓人！12.26大抓捕家屬控警栽贓．余文生案兩年未判」記者會。兩人在會中作上述表示。

中國維權律師與人士2019年底在廈門聚會，討論對公民社會的思路，引來官方在全國多地的大規模逮捕、訊問。

截至目前，包括維權律師丁家喜、常瑋平和一般民眾張忠順、戴振亞、李英俊等人被捕，都被控「煽動顛覆國家政權」等罪，並被「指定居所監視居住」單獨秘密關押，不准會見律師和家屬。

其中，維權律師丁家喜曾因參與「新公民運動」坐牢3年半，這次再受「廈門聚會」影響被捕。

外界指控，廈門事件猶如2015年「709維權律師大抓捕事件」的翻版。

丁家喜的妻子羅勝春透過視訊表示，比較丁家喜兩次被捕經驗，她感受到中國的人權狀況正在倒退。同樣被羅織罪名，第一次官方仍遵循司法程序，在第3天就可會見律師；但這次不僅「沒有犯罪事實，律師也遲遲無法會見」，指中國政府漠視法治到「恬不知恥的地步」。

律師余文生曾是「709案」被捕律師王全璋的辯護律師。2018年因提倡修憲被捕，2年多來始終無法會見律師和家屬。余文生的妻子許豔也透過視訊表示，這2年余文生被逾期關押，甚至秘密開庭，許多法律權利都被剝奪。

許豔說，自己曾到各地的監督部門申訴，卻不得其門而入。因為維權，曾3度被傳喚到派出所，遭脫衣檢查，並固定在審訊用的鐵椅上拘留9個多小時；而家裡附近也被安裝了7座監視器，出入都被跟蹤。

她表示，余文生的案件已到法院超過11個月，是逾期羈押，要求中國政府盡快釋放他，也呼籲國際社會關注案件，對中國政府施壓。

尤美女則表示，中國去年曾舉辦世界律師大會，也參與聯合國人權理事會，證明北京依然在意國際社會觀感。民間司改會董事長林永頌律師則以台灣當年的「美麗島事件」為例，指若沒有美國的關注、要求公開審判，可能就沒有日後的民主發展。

林永頌也指出，台灣過去未曾有律師因代理政府不樂見的案件而遭停權，中國律師當前的處境比白色恐怖年代的台灣還差。

許豔也強調，根據許多「709案」被捕者指出，國際社會關注案件時，他們在獄中的生活條件往往都獲得改善，因此外界每一點的關注、聲援，都是有效的。（編輯：邱國強）1090120