為補足遠航停飛之後澎湖離島春節運能嚴重不足的困境，立委楊曜20日第3度與國防部、民航局、澎湖縣政府等單位協調春節軍機輸運作業模式，希望能讓澎湖鄉親能有一條平安回家的路。

經楊曜協調各單位做成軍機輸運以台北、高雄往返澎湖機場為主要重點，22日下午2點到24日、28早上8點到29日開始軍機輸運作業，至於沒有訂到機位的旅客，一定要到聯合候補櫃臺登記，現場候補等待人數只要有60位，馬上進行人數清點統計作業；目前春節假期輸運是1/22-2/2止，楊曜團隊會緊盯台澎之間機場候補的狀況，如果有需求會展開軍機輸運作業。

澎湖縣政府為協助民眾於春節假期能順利返鄉赴台，繼民航局公布1、2波加班機開放訂位後，接受民眾春節機位需求登記共受理逾8000人次，經縣長賴峰偉及立法委員楊曜赴台北，與民航局協調加開40班（2次協調立榮及華信航空再增開8架次），目前運能仍不足1,300多人次，澎湖縣長賴峰偉特親電總統府秘書長陳菊，請求規劃軍機疏運。

旅遊處表示今年春節連假受遠航停航影響，縣府陸續增開48航班包機，提供11,628機位，截至目前所需經費預估超過400萬元，惟因配合運能調度尚無法滿足尖鋒日期時段需求，經縣府統計108年春節共提供約1580班，來回125,642座位數，109年春節共提供約1140班，來回104,938座位數，今年因遠航停飛減少運能達30%，雖經縣府協調增班結果，相較去(108)年仍短缺17%。

經民航局表示目前兩航已釋出所有運能，考量需求仍多，籲請已有機位之鄉親，請勿再更換機位，俾疏運資源達最有效運用，若鄉親行程與航班時間無法配合，考量啟動預備運能仍有飛航時間限制，建議於上午時間至航空站國內航線候補櫃檯登記，人員勿離開航空站。