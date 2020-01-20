（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市吳姓男子轉讓毒品「毒郵票」給盧男，盧男再給徐姓女大生吸食，徐女吸食後精神恍惚，自13樓墜樓造成半癱，檢方審酌吳男等人犯後態度良好、徐女未追究，給予緩起訴2年。

台中地檢署緩起訴處分書指出，19歲吳姓男子在民國108年5月22日晚間6時多，在台中市南區的住處，將摻有麥角酸二乙胺（LSD）的第二級毒品「毒郵票」，無償轉讓給19歲盧姓男子。

盧男在同年6月9日凌晨2時多，在住處因徐姓女大生一時好奇，而將半張毒郵票給徐女施用，徐女在使用完後精神恍惚，在同日下午3時多離開盧男住處後，前往台中市西區一處便利商店休息，被警方察覺神情有異，通知徐母帶回住處。

徐女在同日下午4時多，趁徐母不注意之際，獨自離家前往西區一處大樓13樓，因施用毒品後精神恍惚、注意力欠佳而不慎墜樓，在墜樓過程中幸6樓有遮雨棚阻擋，使頭部未受重創，但仍受有外傷性右側急性硬膜下出血，第13胸椎及第4腰椎爆裂性骨折等傷害，造成半癱瘓。

台中地檢署檢察官審酌吳男與盧男犯後態度良好，且均為在學學生、徐女未追究，因此予以緩起訴2年，並各向公庫支付新台幣3萬元，必須參加3場法治教育，女大生施用毒品部分則另案偵辦。

警方表示，新興毒品出現的形式相當多元，包括毒咖啡包、毒糖果、毒彩虹菸，甚至毒郵票等，呼籲民眾不要因一時好奇或輕易聽信他人嘗試吸食，面對來路不明的藥物、咖啡包、茶包或糖果應提高警覺。（編輯：黃世雅）1090120