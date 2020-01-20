台灣冰球首度參與洛桑冬季青年奧運就成為「台灣之光」。男子林威宇和女子張恩婗參加冰球3×3項目皆替所屬球隊拿下銀牌，這也是我國史上首面冬青奧獎牌，其中還替球隊射進2球，成為奪冠功臣之一。

本屆冬青奧新增冰球三對三種類，由來自全球男、女各88名球員打散成8隊，組成聯合國軍團。台灣本屆總共有男子陳致元、林威宇和女子張恩婗、黃純琳、高葦庭2男3女取得參賽資格。

首度參加國際賽就奪牌，林威宇媽媽表示，「能在全世界頂尖選手中被選上，已是無上的榮耀，從未想過還能拿下獎牌，很不可思議，也很驕傲。」

年僅15歲的林威宇在本次88名男子選手中排名在70以後，且與第一名球員的測試成績超過5秒，林媽媽爆料，「球隊眾星雲集，其中還有一位天才少年，是波蘭國家隊隊長；林威宇剛到球隊還曾被部分隊友瞧不起，態度冷淡，但他表現漸入佳境，還替球隊進球，他們態度也有180度轉變。」

林威宇6歲開始接觸冰球，且展現過人的運動天賦，國小6年級就破了學校17年的折返跑紀錄，目前還是美國學校的紀錄保持人。同時課業也不馬虎，排名都是全校前幾名，也是level 1班(TOP)的學生。

「自律，不服輸」成為林威宇出類拔萃的主因，自我要求甚高，不喝含糖飲料，也不碰汽水，加上苦練，才能在首次國際賽就一鳴驚人。林媽媽說，「冰球改變林威宇甚多，在比賽與練習中培養團隊合作精神，也增加抗壓力，這些都是他一輩子受用的特質。」

全國冰球協會近年積極向下扎根，也逐漸收到成效，國際賽成績慢慢提升。秘書長黃意中表示，一月份有多場冰球國際賽，包括已結束的洛桑冬青奧與男子U20賽事位，奪冠熱門的女子U18代表隊也即將在明日出發去荷蘭，這些選手都是國家隊未來的棟樑。

2019年台灣冰球大放異彩，男子隊隊史首度參加奧運資格賽，就在第一階段三戰全勝晉級，雖然次輪不敵西班牙和荷蘭，但仍創下隊史新猷。女子冰球也在世錦賽奪下隊史首面世界級獎牌。

黃意中認為，協會今年目標是在女子U18世錦賽奪冠，並協助年輕選手更上層樓，讓成人國家隊人才源源不絕。