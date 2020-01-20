（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本首相安倍晉三昨天在國會發表施政方針演說，提及311東日本大震災災區岩手縣野田村登記2020東京奧運台灣接待城，全場揚起掌聲。對此，總統蔡英文發推文表示感到很高興。

日本第201通常國會昨天召開，安倍進行施政方針演說言及今年夏天的東京奧運是「復興奧運」，要為2011年311大地震災區民眾加油打氣，也要讓世人看到災後重建情形。

安倍演說時表示，9年前隸屬於岩手縣釜石市SeaWaves R.F.C.隊的澳洲籍橄欖球選手Scott Fardy在釜石市經歷311大地震後，仍留在當地協助救災。釜石市為表達感謝，東奧期間擔任澳洲接待城。

安倍還說，岩手縣野田村是台灣接待城、福島縣二本松市是科威特接待城等，29個災區自治體將加強對馳援人士交流。

當安倍大聲講出「台灣」後稍微停頓，國會全場揚起熱烈掌聲。他還說：「311東日本大震災後，獲得來自163國與地區馳援，對於困難時伸出溫暖之手的世界各地人們，我再度在此地表達感謝之意。」

對此，蔡總統20日晚間在推特上以日文表示，得知安倍講出「台灣」後，日本國會響起掌聲一事，她為此感到很高興。她還上傳日本首相官邸的影音標注安倍講出「台灣」的影片的時間在05：27至06：00。

蔡總統在推文中寫道：「得知有20個以上的日本自治體登記為台灣選手的接待城，我們也期待能在日本進行集訓、參賽。加油！東京奧運、帕運！」

針對安倍在國會進行施政方針演說講出台灣，議場響起熱烈掌聲一事，日本產經新聞有所報導。

報導指出，日本沒邦交的台灣一詞在日本首相的施政方針演說被提起，實屬罕見。上一次是2006年1月20日當時的首相小泉純一郎在施政方針演說舉例說明前一年訪日外籍旅客增加的要因時言及是因為對台灣實施免簽證措施。

安倍這次是為了表達311東日本大震災重災區岩手、宮城、福島這3縣的自治體想表達災後伸出援手的國家，因此登記為東奧接待城。

報導說，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」幹部對產經表示，安倍在國會施政方針演說言及台灣是對中國的一種牽制。中國國家主席習近平今年春天將受邀為國賓，到日本進行國是訪問。（編輯：張佑之）1090121