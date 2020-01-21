提到故宮鎮館之寶，相信你一定會聯想到「翠玉白菜」，但你知道目前正在故宮南院展示的另一項鎮院之寶「龍藏經」嗎？ 「龍藏經」是清朝製作第一部大型佛典，為康熙皇帝與孝莊太皇太后祈求國泰民安，歷經數年並耗費鉅資而製成，之後更開創清朝長達兩百多年的盛世，有七世平安與好運的意涵！

因此，今年精品生活麵滿漢御品春節強勢回歸，再度跨界「故宮精品」，讓「龍藏經」圖樣融入春節限量版滿漢御品包裝中，將中華飲食文化代表之一的牛肉麵，與國寶珍品結合！故宮精品不僅相當重視與滿漢御品的合作，更為此加碼推出限定活動，民眾只要農曆新年期間在故宮商店消費即有機會獲得「龍藏經」圖騰限量紅包，讓新的一年祝福滿滿！

滿漢御品結合國寶「龍藏經」 暗藏三百年的秘製圖樣大公開！

「龍藏經」為千部佛經的總集結，對宗教和藝術而言都深具價值。因此，「龍藏經」全函皆以泥金抄寫，在外飾方面，不僅鑲有破萬顆絕世珠寶，連保護經書的裝幀也大有來頭，以只有皇家才能使用的黃緞織花袷經衣包覆，在製作上耗盡人力、財力、物力，為清代價值斐然的國寶！

而本次滿漢御品結合的「內府泥金藏文寫本龍藏經之黃緞織花袷經衣夾層：黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」，正是國立故宮博物院人員修復「龍藏經」時的重大發現！故宮人員在整理「龍藏經」裝幀配件時，在黃緞織花袷經衣夾層的破洞中，意外發現內裡暗藏龍紋紋飾。在歷經四年的研究與一步一步拆解下，才首度讓「龍藏經」暗藏三百年的秘密圖樣──七團龍紋公諸於世！

滿漢御品融入「黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」打造年節佳品 為春節倍添福氣

正因「黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」對故宮別具意義，在滿漢御品與故宮精品再度合作時，選用此圖樣以突顯中華文化的飲食與藝術互相結合的特色！在融入「龍藏經」的「黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」後，不僅能與滿漢御品以古代宮廷器皿天圓地方為概念，製作的「龍乘雲」碗身互相呼應，更能讓民眾藉此限量版滿漢御品，將「龍藏經」蘊藏的七世福報寓意送給親友或自己享用，分享真挚的新年祝福！

不僅如此，滿漢御品從內到外都保持中華料理文化的精緻感，為打造饕客讚不絕口的料理，十分注重色、香、味、形、器間的協調，吃法也相當講究。滿漢御品不僅以一頭牛僅1%的特選腱肉為名，由非油炸波浪麵專利技術製成的麵體也不容小覷。建議用100度C的熱水沖泡約四分半鐘，才能品嘗到內厚邊薄的紮實咬勁，此外，若先喝一口能完美呈現四川𤆵燒與法式高湯雙重技法的湯頭再吃麵，口中的香氣結合滑溜麵條，讓味蕾更加滿足。而用青蔥、青梗菜、蒜苗製成的蔬菜包加入湯頭後具有畫龍點睛的效果，能提升湯頭甜味，口感上甘甜不膩、層次豐富，如此美味的滿漢御品，自開賣以來皆讓品嘗的饕客回味無窮！本次春節回歸再開賣，不僅是限量還富含深刻祝福之意，絕對能作為民眾送禮應景又有面子的好選擇。

9500碗限量「龍藏經」圖騰滿漢御品即日開賣 故宮精品延續喜氣加碼推限定活動 再添春節喜氣！

滿漢御品「龍藏經」圖騰限量組合即日起將在全台Ｏ間指定7-11與電商MOMO正式開賣，限量9500碗組合，每組售價$248！

故宮精品更加碼推出限定活動，延續「黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」包覆與守護「龍藏經」的意涵，將此圖樣印製在紅包袋上，不僅守護民眾的壓歲錢，更再添春節喜氣及幸運祝福！而且，限量「龍藏經」圖騰紅包只送不賣，民眾2020年1月23日至2020年1月29日間蒞臨故宮商店消費即可獲得乙份，限量9,800份，送完為止！