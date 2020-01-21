開發金控宣布子公司中華開發資本新成立「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，基金首期規模為7.6億人民幣，除協助台灣先進醫療擴大大中華市場布局，亦將協助大陸醫藥企業實現升級與轉型及兩岸企業進軍國際市場。

此基金由開發資本透過旗下100%香港子公司CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited與江蘇高科技投資集團公司在昆山共同設立「華創毅達 (昆山) 股權投資管理有限公司」負責管理。

開發金總經理王銘陽表示，開發金是目前唯一獲政府核准赴大陸設立「私募股權投資基金及管理公司」的台灣金控業者。在中國大陸的業務進度除了原有的華東、華南基金及建信人壽等，現在新設「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，凱基銀行也正在和江蘇省銀行合作的消費金融公司。去年開發金慶祝成立60周年，也期待以此為起點，在中國大陸壯大60年。

截至2019年9月底，開發資本的私募股權基金資產管理規模已達新台幣410.82億元；2012年至2019年在大中華區生醫產業的投資績效佳。開發資本總經理何志傑表示，「昆山華創毅達生醫股權投資基金」將植基於大陸龐大的生醫市場，結合美國或海外先進技術、大中華人才與資本市場及全球市場優勢，創造大中華生醫企業整合價值，使兩岸企業共同攜手轉型升級，建構海峽兩岸產業資源之最佳合作平台，未來透過開發金與台灣產業結盟，將產品、技術與品牌透過通路合作進軍國際市場。

何志傑進一步指出，期待透過關係網絡及與江蘇高科技投資公司和毅達資本的深度合作，促進兩岸生醫產業升級及轉型，預期將達成協助臺灣先進醫療技術進入大陸市場、協助大陸醫藥企業實現升級與轉型，及兩岸企業進軍國際市場等3大目標。

開發資本大健康事業群總負責人及生醫基金董事長何俊輝也提到，2018年中國大陸生物醫藥行業市場規模已超過3500億元，共有9個自主研發的一類新藥獲批上市，是批准一類新藥上市數量最多的一年；在生命科學和生物技術領域專利申請數量和授權數量也僅次於美國，位居全球第二；到2020年，將成為僅次於美國的全球第二大生物醫藥市場。透過中華開發和江蘇高投的合作，「昆山華創毅達生醫股權投資基金」的成立，將可促進兩岸大健康產業合作、升級與市場再壙大。