（中央社記者郭朝河吉隆坡21日專電）26歲馬來西亞籍鄧姓女子本月上旬在台北市萬華區遭到分屍，凶嫌自殺。鄧女親屬18日帶骨灰離境，今天上午出殯，骨灰安置在老家的殯儀館，家屬沒打算提出告訴或要求賠償。

「星洲日報」報導，鄧姓女子的家人18日晚間從台北將骨灰帶回，19日回到馬來西亞霹靂州華都牙也（Batu Gajah）後，就為她舉辦誦經超度儀式。

今天上午10時，親人為鄧女舉行致祭儀式，之後出殯，除了親友外，馬來西亞的華人社團及村里委員會代表也來參與。由於大馬傳統社會有「白頭人不送黑頭人」的習俗，因此鄧女的牌位由弟弟捧著，父母在骨灰運送前先離開家中，直到出殯後父親才返回家中。

馬來西亞國會議員蘇建祥表示，鄧家感激台灣政府部門及台北經濟文化辦事處在與馬來西亞政府相互配合下，讓鄧女的後事能順利處理，並讓骨灰得以迅速運返大馬。

他說，家屬已處理好所有後事，暫時不需要任何協助或賠償，也沒有打算對遇害一事提出告訴。

鄧女6日與家人最後一次聯繫後失蹤，同在台北工作的表哥隨即向警方報案。警方11日在基隆山區發現3袋遭人肢解的屍體，證實為鄧女，並通緝嫌疑人45歲的鄰居林姓男子，林男畏罪逃亡，12日被發現在基隆市七堵區一處民宅自殺身亡。（編輯：郭中翰）1090121